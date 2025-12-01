搭好行出發吧！跟著人氣親子網紅一起玩出嘉縣新魅力

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局為推廣民眾搭乘台灣好行故宮南院線，邀請兩組知名親子網紅踩線團，「安安一家親子遊」及「滾滾一家玩生活」搭公車暢遊，實際搭乘、走訪站點周邊景點，展現出親子共遊的樂活魅力。

安安一家前往親子族群最愛的「板陶窯交趾剪黏工藝園區」，透過導覽與親手體驗馬賽克拼貼，深入了解交趾陶與剪黏工藝的發展歷程，每一筆雕飾、每一道色彩，都是匠師匠心的傳承與文化記憶的延續，展現台灣廟宇藝術獨有的細膩與華麗之美。

此外，館內還有提供餐食及DIY手作體驗，皆可用門票折抵50元，貓車站小火車、餵食小動物、球池沙池玩樂區、工藝賣場等，大小朋友在園區中盡情玩樂、放鬆身心，果真是最適合讓小朋友盡情放電的首選。

滾滾一家則是來到傳承一甲子金桔好味道的「民雄金桔觀光工廠」，全館免門票參觀，見證金桔的發展歷程、生產工序到珍貴文物展示，小小一顆金桔，蘊藏著豐富故事與職人精神。

館內除了有超桔迷宮、挖土機、繩網攀爬、溜滑梯等多處親子玩樂設施外，還有烤肉露營區、生態池、福利社、DIY體驗場，園區內還有一間「果然製物所」義式冰淇淋專賣店，品嘗金桔製成的義式冰淇淋、咖啡、奶酪，不論親子出遊、好友旅行或是情侶約會，來到民雄金桔觀光工廠，都能在滿滿果香與歡笑中度過愉快時光。

為推廣低碳旅遊搭乘台灣好行故宮南院線，免開車暢玩嘉義縣各大觀光景點，文觀局針對親子族群規劃「來嘉藝術薰陶」二日遊套票方案，內含二日乘車券、板陶窯交趾剪黏工藝園區門票及餐食體驗劵、新港德旺商旅住宿折抵劵，套票已率先於KKday平台上架並開放購買 https://reurl.cc/4bQOev ，近期也將於Klook同步上架，提供更多元的購買管道。

一般民眾若需搭乘好行，可從嘉義高鐵站、嘉義火車站或民雄火車站三大轉運站搭乘「台灣好行故宮南院線」，沿線停靠國立故宮博物院南部院區、蒜頭糖廠蔗埕文化園區、頂菜園、板陶窯、新港奉天宮、民雄金桔觀光工廠、旺萊山鳳梨文化園區、嘉義觀光酒廠及卡普秀醫美觀光工廠等景點，更多旅遊資訊可至「台灣好行故宮南院線」FB粉絲專頁及「嘉義縣文化觀光局官網」查詢。

