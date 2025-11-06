「搭好行遊台中」台北旅展三重送 現場購票享折扣抽住宿與機票

台中市觀旅局邀請全國旅客前往2025 ITF台北國際旅展台中館，現場體驗限量好禮與趣味互動。（圖：觀旅局提供）

2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在台北南港展覽館熱鬧登場！台中市政府觀光旅遊局以「搭好行，遊台中」為主題設置展館，結合「台灣好行」4大人氣路線—豐后線、大雪山線、時尚城中城線及活力海洋線，推出旅展限定「馬上折」、「現場送」、「上網抽住宿與機票」三重好康，邀請民眾輕鬆暢遊山海屯都、樂遊台中。

觀旅局表示，展攤以「低碳旅遊、永續出行」為核心概念，透過「台灣好行」路線串聯台中各地自然與城市景點，提供便利又環保的交通旅遊選擇。現場凡購買「台灣好行」套票，即可享三重優惠：第一重「馬上折」享旅展限定優惠價；第二重「現場送」加贈超商百元禮券；第三重「上網抽」登錄票券即可參加雙人住宿券與機票抽獎，讓旅客在玩樂之餘還能帶回滿滿好康。

觀旅局局長陳美秀指出，「台灣好行」提供安全、舒適且便捷的公共運輸服務，讓旅客以更永續、低碳的方式深入探索台中的山林、城市與海線風光。這次旅展除展現台中觀光交通的魅力，也希望藉由多重優惠與互動活動，鼓勵民眾實際體驗綠色旅遊，推動永續觀光風潮。

台中市觀旅局邀請全國旅客前往2025 ITF台北國際旅展台中館，現場體驗限量好禮與趣味互動，一起用行動支持環保旅行，發現台中的山海魅力與永續精彩！（張文祿報導）