「搭專機來美國讚不讚」馬杜洛押送合照一派輕鬆...網笑翻狂酸 央大教授：攝影師一定是台灣人

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕押送至美國期間，被拍下雙手上銬仍對鏡頭比讚的畫面，引發網路熱議。（翻攝自X/OSINTdefender）

美國前天（3日）半夜對委內瑞拉發動軍事突襲，成功逮捕還在睡夢中的總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子，並押往紐約候審，震撼國際政壇。沒想到行動後，一張「馬杜洛雙手上銬、對鏡頭微笑比讚」的照片在網路瘋傳，意外掀起台灣網友熱烈討論。議員張之豪更轉述中央大學教授胡川安的神評論，笑稱：「我高度懷疑攝影師是台灣人。」

被捕還能比讚？ 這張照片為何引爆話題

從開源情報組織OSINTdefender於Ｘ釋出的照片可見，馬杜洛在被押送至美國緝毒局（DEA）期間，坐在房間中央，雙手被上銬，四周站滿美國執法人員，卻對著鏡頭伸出大拇指比讚，神情顯得相當輕鬆。

畫面曝光後，立刻引發台灣網友瘋狂轉傳，成為社群平台熱門迷因。

張之豪轉貼11點分析 最後一點全場笑翻

針對美軍突襲行動，張之豪在臉書整理出11點觀察，從軍事能力、國際法、地緣政治一路談到台灣國防處境。不過最引發共鳴的，卻是最後一點。

張之豪引用中央大學胡川安教授的評論直呼「最傳神」——「我高度懷疑攝影師是台灣人，咔嚓前問：搭專機來美國讚不讚？」一句話瞬間讓嚴肅的國際軍事事件，染上濃厚的台灣式幽默。

精準斬首行動 1.5小時完成任務

張之豪指出，美國總統川普下令陸軍特種部隊「三角洲部隊」突襲委內瑞拉安全屋，從進入、逮捕到全員撤出，全程僅約1.5小時，堪稱「精準打擊」的經典示範。

張之豪也直言，國際政治的現實是「強國看能力，不看可不可以」，真正能阻止軍事行動的，從來不是國際法，而是防空飛彈與制空權，而委內瑞拉並不具備這樣的能力。

照片一出 台灣網友留言歪樓狂酸

馬杜洛「被抓還比讚」的畫面，迅速在台灣社群發酵，網友留言狂刷一排：「台灣人真的很愛叫人比讚 」「感覺馬杜洛適應得很不錯呢」「還以為是哪間汽修廠老闆（穿拖鞋配白襪）跟員工合照，原來是獵人在展示獵物啊，那沒問題了👌」「讓我嘴角失守」「最後發現是替身的話 就搞笑了」「這張真的不是AI的嗎？🤣」「五星好評 飛機速度很快 機上提供礦泉水 手銬鬆緊度舒適」「馬杜洛這表情是在取笑不能入境的他國總統嗎?.....」

