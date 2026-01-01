搭小船抵英國移民數 2025年接近歷史紀錄

（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國政府今天可望正式確認，搭乘小船抵達英國海岸的移民人數於去年寫下自從2018年開始統計以來的次高紀錄。

法新社報導，這項統計數字公布之際，英國脫歐派大將法拉吉（Nigel Farage）領導的反移民政黨英國改革黨（Reform UK）在5月具有指標意義的地方選舉前聲勢大漲。

隨著工黨（Labour）籍首相施凱爾（Keir Starmer）在這項棘手議題上所受的壓力日增，其內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）提出大幅縮減給予難民的保護，並且停止讓尋求庇護者自動獲得福利。

內政部昨天中午公布的數據顯示，去年共有4萬1472位移民從法國北部冒險橫越英吉利海峽（English Channel），登陸英格蘭南部海岸。這個數字於2022年保守黨（Conservative）執政時曾創下4萬5774人的紀錄。

內政部預定今天稍晚確認去年的最終數字。

反移民情續持續升溫。過去一年，英國多個城鎮因為將移民安置在旅館中而抗議迭起。

去年大部分民調結果顯示，英國改革黨支持度持續以兩位數的差距領先施凱爾領導的工黨。

法拉吉在新年賀詞中預測，若英國改革黨在即將到來的地方選舉表現出色，「我們將繼續挺進，最遲贏得2029年大選」。（編譯：何宏儒）1150101