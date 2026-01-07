搭小黃付車資用丟的遭嗆 酒店少爺竟亮刀抵司機脖子

記者莊淇鈞／新北報導

警方發現范男手部有傷。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區永福街上，今天（7日）上午8時許，發生1起亮刀恐嚇案，1名在北市林森北路酒店上班的22歲范姓男子，搭乘42歲林姓男子駕駛計程車到三重找朋友時，抵達目的地時卻將車資丟給司機林男，為此林男不滿回嗆：「你用丟的是什麼意思？」隨即2人爆發口角，豈料范男竟衝到駕駛座拉開車門，拿出隨身攜帶的折疊刀恐嚇林男，轄區三重警方獲報後到場，將范男帶回派出依恐嚇罪嫌偵辦。

林男到場向警方指認范男。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發時在北市林森北路酒店上班的范男攔下林男駕駛的計程車，要前往三重地區訪友，抵達永福街97號後，范男卻將車資丟擲到林男手上，因此引起林男不滿嗆范男「你用丟的是什麼意思？」，范男為此暴走打開計程車駕駛座車門，拿出隨身攜帶的折疊刀抵住林男脖子叫囂恐嚇，嚇得林男不敢亂動，趁隙關起車門駛離現場，並打電話向警方求助。

警方查扣范男犯案時的折疊刀。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場發現雙方都已離開，後續在附近訪查，最終在永福街111巷發現范男，更發現他手部流血受傷，范男辯稱傷勢係稍早在林森北路跌倒所致。而在等候救護車到場時，正巧林姓運將指認稍早就是遭范男恐嚇，警方立即將范男帶回駐地釐清，並查扣其恐嚇用的折疊刀，由於案發時雙方已離開現場，且犯案地點與後續查獲地點不具時空密接性，范男不符現行犯要件，全案朝《刑法》恐嚇罪報請新北檢指揮偵辦。

范男被警方帶回派出所。（圖／翻攝畫面）

