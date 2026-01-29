搭小黃必備叫車神卡 10張信用卡回饋有夠省

尾牙飲酒狂歡不開車，搭計程車安全回家，刷信用卡付款還能省車資。以永豐55688聯名卡、中國信託和泰聯名卡回饋10%最高，聯邦M卡、永豐DAWAY卡分別送6%刷卡金、LINE POINTS。玉山Pi拍錢包信用卡、Unicard、遠銀樂家+卡、台新街口豬富卡……等，回饋率在3.3%~5%間。

搭小黃刷「聯名卡」最划算，持永豐銀行55688卡綁定55688 APP，每次叫車賺10% T Points，每1點T Point等於現金1元，可直接折抵帳單金額。中國信託和泰聯名卡綁定和泰Pay，透過yoxi APP叫車付款送10%和泰Points，點數可折抵TOYOTA、Lexus、HINO汽車維修保養，或是兌換原廠商品。

聯邦幸福M卡主攻日常生活的各種消費，將Uber、LINE GO、yoxi、台灣大車隊、大都會計程車等都納入回饋範圍，刷卡乘車現金回饋送6%，為服務範圍最廣、回饋相對較高的「叫車神卡」。永豐DAWAY卡新戶綁定LINE Pay交易最高可獲6% LINE POINTS，同樣適用於LINE GO平台叫車。

玉山Pi拍錢包信用卡綁定Pi拍錢包APP後，以Pi拍錢包APP支付台灣大車隊、皇冠大車隊計程車車費贈5% P幣。玉山Unicard「百大特店」優惠涵蓋Uber、yoxi、台灣大車隊等，採用電子帳單並設定以玉山帳戶扣繳卡費，選擇「UP選」後交易可領4.5% e point，每月最高5,000點。遠銀樂家+卡主打家庭開銷，若前期帳單金額滿3,000元，當月搭乘Uber、yoxi或台灣大車隊均給4%現金回饋。

以台新銀行街口豬富卡綁定街口支付，於Uber平台結帳即贈3.5%街口幣，每月回饋上限1萬街口幣，相當於「無上限」。台新Richart卡「天天刷」指定通路包含Uber、LINE GO、yoxi、台灣Bolt、台灣大車隊，搭車即有3.3%台新Point。國泰世華CUBE卡「趣旅行」納入Uber、yoxi、台灣大車隊與海外Grab叫車，依持卡人等級贈送2%~3.3%小樹點。

2026年搭計程車高回饋信用卡優惠，如下表：

