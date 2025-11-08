搭小黃猥褻女性友人 南市消防員判降2級改敘
（中央社記者林長順台北8日電）台南市消防局呂姓隊員去年10月間與女性友人相約喝酒後，一起搭計程車途中，呂男強制猥褻女子得逞。刑事部分，呂男獲判緩刑，並民事賠償女子50萬元。懲戒法院判決呂男降2級改敘，可上訴。
判決指出，呂男於民國113年10月9日與被害女子及女子的表姐相約飲酒，結束後3人共乘計程車，呂男趁女子的表姐下車後，多次以右手搭住女子肩膀，並伸進衣服、內衣裡觸碰、搓揉女子胸部。女子提出性騷擾申訴，並提起刑事告訴。台南地檢署依強制猥褻罪起訴呂男。
呂男於審理時坦承不諱，台南地方法院依強制猥褻罪判處呂男有期徒刑7月，緩刑2年。女子提起刑事附帶民事訴訟，雙方調解成立，呂男賠償女子50萬元，並依約給付完畢。台南市政府將呂男移送懲戒法院審理。
呂男答辯指出，他酒後確有因思慮不周，而觸碰女子胸部，實有不當，已深刻反省，刑事案件中已坦承全部犯罪事實，並賠償女子的損害。他有悛悔之意，犯後態度應屬良好，請法院從輕處理，給他自新的機會。
懲戒法院認為，呂男身為消防警察人員，竟酒後違法亂紀，念其事後已取得被害人諒解，雙方成立調解，已履行調解內容，且於審理中能自我反省，坦承犯行，犯後態度尚稱良好，判決呂男降2級改敘，可上訴。（編輯：李亨山）1141108
