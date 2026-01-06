搭小黃運將碎念"謀殺.埋骨" 啦啦隊女孩:心臟漏好幾拍

社會中心／李世宸、莊柏驊 台北報導

中信兄弟的啦啦隊女孩〝怡琪〞，日前在高鐵台北車站搭計程車，卻遇上奇怪司機大姊，在路程中，她不斷喃喃自語，還說了「埋骨、法術、謀殺」等字眼，讓〝怡琪〞心生恐懼，告訴司機想下車，還不給停，甚至鎖上車門，嚇得〝怡琪〞趕緊通知同事救援，還好最後平安下車，但已經讓心臟漏了好幾拍。

小黃司機vs.乘客：「你這麼老了，千百年就等這一人。」司機大姊喃喃自語，在高鐵北車站搭上這輛車的職棒啦啦隊女孩怡琪，起初不以為意，後來越聽越詭異。啦啦隊女孩怡琪：「就有點碎念小小的呢喃，可能在講電話或唸經等等，比較驚悚的包括埋骨、法術、謀殺、殺害、入侵這類的。」奇怪的是，這位頭戴大型遮陽帽的大姊，還會突然停車兩秒，當時明明前方就沒有阻礙，也不是停紅燈，感覺不對勁告知要下車，卻直直往前開，更可怕的是當場鎖上車門，讓啦啦隊女孩怡琪嚇得當場拿出手機，向同事求救。

怡琪形容當下情形，仍心有餘悸。（圖／翻攝怡琪Threads）啦啦隊女孩怡琪：「等一下要排練群組裡面，說我好像上到一輛，很奇怪的計程車，然後我就把，駕駛登記證拍給她們，我（抵達）時間到的時候，還沒到妳們要救我，我是真的滿害怕，因為我從來沒有遇過。」事件PO上網，怡琪的同事牛奶說，搭到這位司機大姊的兩次車，也有人說，她確實整路都在碎碎念，引發網友熱烈討論，媒體前往怡琪搭車鄰近處，確實看到一名粉紅遮陽帽大姊，但並未取得她的回應，也不曉得她為何會有如此舉動。

北車鄰近等待小黃的乘客。（圖／民視新聞）北車民眾：「滿害怕我可能會提早先下車，狹小空間妳要逃跑，好像也滿難的，尤其是車速如果加快的話，覺得女生可能現在，都要帶辣椒水在身上。」北車民眾人人自危，有網友猜說，司機是不是有情緒問題，但小黃司機只有審查執照時需要接受體檢，其他健檢並沒有強制，尤其情緒問題也缺乏把關。其他小黃司機：「我覺得那妳就，沒這個資格開計程車，（一般）也很少這樣啦，情緒不好應該就不會開了，看每個車隊個人的一堆啊，靠邊下車啊不然如果跑越遠，（若開往）山區別墅區那裡，不是更危險。」其他小黃運將建議，遇到類似不舒服的狀況趕緊下車，並拍照通報，保護自己才是上策。

