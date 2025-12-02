搭小黃離院失聯！新北翁被尋獲已成浮屍 漂浮碧潭水面

消防人員到場救援。（圖／翻攝畫面）





黃姓老翁近期因椎間盤突出接受手術治療，疑因自覺術後恢復狀況不如預期，今天（2日）上午自行離院搭乘計程車前往新北市碧潭後，就此失去音訊，消防人員獲報到場搜救，將黃翁撈起時，發現已無生命跡象，經家屬到場確認身分無誤，並表示不願再進行急救，確切死因仍待進一步釐清。

據了解，71歲黃姓老翁近期前往新北市新店某醫院接受椎間盤突出手術，但術後自覺恢復狀況不如預期，今天（2日）上午10時許，自行搭計程車離開醫院後，就此失去音訊。

家屬發現後，急忙打電話報警尋求協助，經警方調閱監視器後發現，黃翁上計程車後，便驅車前往新店碧潭地區，隨後失去蹤影，後續會同消防人員在現場搜救，最終在渡船頭岸邊發現黃翁面部朝下漂浮在水面上，隨即將他打撈上岸，卻發現他已無生命跡象。

後續將他打撈上岸時，手上還戴有醫療病患的標籤，經家屬確認落水者就是黃翁無誤，後續不願再進行急救，將依規定報請地檢署進行相驗釐清確切死因。

