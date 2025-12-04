搭就兌了！基北北桃推動「我的減碳存摺」 打造低碳宜居城市
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導
北台灣跨市通勤量龐大，基隆市民每日往返雙北的交通模式，便利的大眾運輸與日常落實減碳成為城市永續的重要基礎。基北北桃共同推動的「我的減碳存摺」活動進入倒數階段，基隆市政府交通處以「綠色通勤即日常」為核心理念，呼籲市民把握活動最終期間，以公共運輸載具作為移動優先選擇，讓每一次通勤累積可見的減碳成果。
基隆市政府交通處表示，「我的減碳存摺」以簡單的方式紀錄個人減碳量，民眾只需使用公共運輸工具即可於APP中同步累積數據，形成北台灣推動綠色移動的重要平台。隨著基隆通勤族的參與度逐漸提升，不少市民靠日常通勤累積出高額減碳量，反映公共運輸已成為跨市移動的主要工具。
交通處指出，活動平台提供多項生活化兌換品項，只要每月達到20公斤減碳量，即可於「Easy Wallet 悠遊付」APP 兌換生活用品，包括雙北專用垃圾袋、咖啡、衛生紙與動物園門票等。相關物資經常在短時間內領取完畢，呈現活動熱度與市民支持度持續提升。
為回饋參與者，活動同時開放抽獎機制，內容涵蓋高價值交通福利。交通處說明，獎項包含市值近新台幣1.2萬元的捷運年票。中選者持卡後，以首次刷卡日作為起點，可在一年內不限次數自由搭乘，等同一年「搭到飽」，成為基隆─雙北通勤族最具吸引力的獎項之一。
交通處指出，基隆—台北通勤距離具備高度減碳效果，市民只需以客運、公車或台鐵通勤即可穩定累積減碳量，輕鬆達成每月兌換門檻。透過固定通勤即能完成減碳，無需額外行程安排，是最容易融入生活的低碳行動。
基隆市政府持續優化公共運輸環境，穩定的公共運輸服務有助降低私人汽機車使用，減少道路壅塞與碳排，是推動城市永續的核心工程。
交通處強調，綠色通勤並非大型行動才能實現，而是來自每一次日常移動的選擇。市民在上班、購物、返家、休閒等不同情境中，只要優先採用大眾運輸，即能實際貢獻城市減碳量。透過政策整合、路網調整與資訊透明化，市府持續協助市民更輕鬆地使用公共運具。
基隆市政府交通處最後呼籲市民把握活動倒數時間，踴躍加入「我的減碳存摺」，讓每一段通勤都形成具體且可量化的環境貢獻。交通處表示，「選擇大眾運輸，就是對基隆永續發展最直接的支持」，期盼更多市民一同參與，共同打造低碳、健康、宜居的城市。
照片來源：freepik示意圖
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【有影】謝國樑率隊參訪環狀線 攜手新北啟動基隆捷運八堵聯開案
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 3
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷空氣襲！今晨最低溫12.6℃ 首波大陸冷氣團恐「這時」殺到
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（4）日晨至5日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 46 分鐘前 ・ 發起對話
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
還沒冷完！明晨中部以北下探12度 下週變天掃雨彈
東北季風挾冷空氣南下，中部以北明顯轉涼，氣象專家吳德榮指出，明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，下週一水氣增多，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 3
東北季風挾冷空氣南下！北台降到14度 水氣今晚達高峰
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（3）日表示，受到東北季風增強及華南中層水氣通過影響，中部以北及宜花地區白 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
今明顯降溫 周四起轉乾冷最低溫下探13度 熱帶擾動93W發展中
受到東北季風南下影響，今天氣溫明顯降低。天氣風險分析師吳聖宇指出，今天(03日)隨著中高層短波槽通過台灣以北，華南東移的這些水氣也要逐漸經過，北部、東半部會是陰天偶有降雨的天氣天氣多一典 ・ 23 小時前 ・ 2
淑麗氣象／最冷時刻來了 今跌破13度「明起又濕又冷」
淑麗氣象／最冷時刻來了 今跌破13度「明起又濕又冷」EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度
中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
住家「500公尺內每多一家速食店」 幼童鼻炎機率增16%
住家周圍環境與居家清潔習慣對幼童過敏症狀影響甚鉅，最新研究顯示，家中若位於夜市1.5公里範圍內，5歲以下孩童罹患濕疹風險將明顯提高。專家建議，若帶孩子逛完夜市，應立即清潔身體並更換衣物，以降低過敏風險。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
東北季風增強越晚越冷！北台冷3天低溫剩12度
[Newtalk新聞] 今(3)天東北季風增強，北部、東半部轉濕冷，對此，氣象專家吳德榮指出，今天起強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，明後天水氣減少，但持續低溫，清晨可能只有12度，台北觀測站則可降至15度左右，週末短暫回溫後，下週會再有一波冷空氣增強。 吳德榮指出，今日東北季風增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降，各地區氣溫為北部21降至13度、中部15至26度、南部16至29度、東部15至26度。 根據最新模式模擬顯示，明後天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，清晨苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬東北季風等級，未達「大陸冷氣團」標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成、亦偏冷，應注意保暖。 這波冷空氣預計週末減弱，但6日清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升；8日將會再有一波東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，9日季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
基隆河油污再現停水戶數恐擴大 台水急調水源救「這兩區」
【記者許麗珍／台北報導】基隆河油污事件影響15.2萬用戶，但傳出基隆市源遠路溝渠又發現新污染物，台水公司今表示已全面停止取用河水，但暖暖區、仁愛區高地區域約3.5萬戶有可能因此3天後預防性停水，污染事件導致停水戶數越來越多，台水表示已設法由新山淨水場調度支援。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
冷空氣最強時段「低溫僅11度」！最快這時回溫 下週東北季風又增強
明（3）日起受東北季風影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲。各地氣溫皆下降，中北部及東部明顯感受濕冷，中南部溫暖舒適，晚間至週四清晨則為冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11到13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
清晨最低溫14.5度！入夜後北台灣明顯轉涼 周末漸回溫
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏14.5度。氣象署表示，今天（2日）夜晚清晨各地偏涼，中南部日夜溫差較大，達10度以上，入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。明天天氣如何？氣象署指出，明天（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，周四、周五（4日、5日）東北季風持續影響，周六到下周一（6日到8日）各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 2 天前 ・ 5