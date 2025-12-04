搭就兌了！基北北桃推動「我的減碳存摺」 打造低碳宜居城市

CNEWS195251204a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

北台灣跨市通勤量龐大，基隆市民每日往返雙北的交通模式，便利的大眾運輸與日常落實減碳成為城市永續的重要基礎。基北北桃共同推動的「我的減碳存摺」活動進入倒數階段，基隆市政府交通處以「綠色通勤即日常」為核心理念，呼籲市民把握活動最終期間，以公共運輸載具作為移動優先選擇，讓每一次通勤累積可見的減碳成果。

基隆市政府交通處表示，「我的減碳存摺」以簡單的方式紀錄個人減碳量，民眾只需使用公共運輸工具即可於APP中同步累積數據，形成北台灣推動綠色移動的重要平台。隨著基隆通勤族的參與度逐漸提升，不少市民靠日常通勤累積出高額減碳量，反映公共運輸已成為跨市移動的主要工具。

交通處指出，活動平台提供多項生活化兌換品項，只要每月達到20公斤減碳量，即可於「Easy Wallet 悠遊付」APP 兌換生活用品，包括雙北專用垃圾袋、咖啡、衛生紙與動物園門票等。相關物資經常在短時間內領取完畢，呈現活動熱度與市民支持度持續提升。

為回饋參與者，活動同時開放抽獎機制，內容涵蓋高價值交通福利。交通處說明，獎項包含市值近新台幣1.2萬元的捷運年票。中選者持卡後，以首次刷卡日作為起點，可在一年內不限次數自由搭乘，等同一年「搭到飽」，成為基隆─雙北通勤族最具吸引力的獎項之一。

交通處指出，基隆—台北通勤距離具備高度減碳效果，市民只需以客運、公車或台鐵通勤即可穩定累積減碳量，輕鬆達成每月兌換門檻。透過固定通勤即能完成減碳，無需額外行程安排，是最容易融入生活的低碳行動。

基隆市政府持續優化公共運輸環境，穩定的公共運輸服務有助降低私人汽機車使用，減少道路壅塞與碳排，是推動城市永續的核心工程。

交通處強調，綠色通勤並非大型行動才能實現，而是來自每一次日常移動的選擇。市民在上班、購物、返家、休閒等不同情境中，只要優先採用大眾運輸，即能實際貢獻城市減碳量。透過政策整合、路網調整與資訊透明化，市府持續協助市民更輕鬆地使用公共運具。

基隆市政府交通處最後呼籲市民把握活動倒數時間，踴躍加入「我的減碳存摺」，讓每一段通勤都形成具體且可量化的環境貢獻。交通處表示，「選擇大眾運輸，就是對基隆永續發展最直接的支持」，期盼更多市民一同參與，共同打造低碳、健康、宜居的城市。

