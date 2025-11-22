搭手扶梯「鞋帶捲入」跌傷 民眾控百貨未賠.業者：設備正常
台北市 / 綜合報導
有民眾控訴，這個月4日到台北市大安區某百貨公司，搭手扶梯時鞋帶被捲入，鞋子脫落整個人重摔在地，造成全身多處擦挫傷，牙齒受損流血，行動不便無法正常工作，事後百貨業者，卻只送了一個公仔慰問，沒提供任何賠償，讓她無法接受，決定向警方報案。對此，百貨業者表示，當下有協助包紮，事後也有主動致電關心，至於手扶梯運作一切正常。
受害民眾林小姐說：「當時我的鞋帶是完好的，不是掉的，它是捲進去，這裡也有髒的地方。」講起當天情況，女子仍然餘悸猶存，怎麼也沒料到，開心到百貨公司逛街，卻搞得一身傷，捲起褲管，膝蓋大面積瘀青，走路一跛一跛，得要拿雨傘當拐杖支撐，臉部著地也有擦傷，連牙齒都受到撞擊受損，而最讓他心寒的，是百貨公司事後處理態度。
受害民眾林小姐說：「11月4日到現在。我完全就是沒有感受到，(百貨公司)有要解決事情的意願，或者誠意。」林小姐表示，受傷之後無法正常工作，百貨業者卻閉口不提賠償，只送了一隻公仔賠禮。
事發在台北市大安區百貨公司，4日下午1點多林小姐當時，從4樓要搭手扶梯往3樓，鞋帶不明原因被捲入，整隻鞋脫落飛出，林小姐也因此重摔，受害民眾林小姐說：「他說他有看了監視器，說我後面的人並沒有怎麼樣，是我自己(跌倒)，我後來才生氣講說，我也不是碰瓷啊，我就真的是，因為這樣而摔倒。」
針對指控，百貨公司回應，第一時間就協助包紮，顧客表示可自行就醫，主管也有打電話慰問，並致贈慰問禮，至於手扶梯運作一切正常，其他民眾說：「要看那個受傷的人，他需要什麼幫助，或什麼樣的賠償比較好。」、「自己造成的話，就摸摸鼻子就走了吧，但如果真的是百貨公司的疏失造成，那我覺得給個禮券什麼的，我覺得對於百貨公司來說，應該也是拉攏客戶的一個人心的方法吧。」百貨公司和受傷民眾，雙方認知不同暫時沒共識，而受傷女子已經到派出所報案，訴諸法律為自己討公道。
