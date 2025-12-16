搭捷運「在南港展覽館見一物」他感慨：為了尾牙做好萬全準備

每逢年底許多公司都會陸續舉辦尾牙，藉此犒賞員工一整年的辛勞，不過有時氣氛上頭難免失了分寸，對此有網友也分享，近來搭乘捷運時，在南港展覽館站看到立牌，湊近一看才發現是北捷免費提供的嘔吐袋，讓原PO忍不住感慨「尾牙噴射祭又要開始了」，引發熱議。

有網友在論壇Threads發文，曬出一張北捷的立牌，只見照片中的立牌清楚標示「嘔吐袋請自行取用；如索取完畢，請洽詢問處」，對此原PO忍不住感慨：「當在南港展覽館看到這個的時候，就知道尾牙噴射祭又要開始了」、「看來是為了年底尾牙做好萬全準備了，嘔吐不落地」。

貼文一出，許多網友紛紛回報「大坪林也有」、「南京復興站也有」、「北車也看到了」、「今天也在大安站看到了」、「文湖線今天也有看到，飯店都有規定同事吐過一次明年黑名單，再隔年才能訂」。

不少網友也恍然大悟「我今天看到還想說捷運怎麼這麼貼心，原來是尾牙要到了啊…」、「原來是這個用途！」、「尾牙館的必備品」、「可以感覺到清潔人員的崩潰」、「今天看到同樣疑惑。沒在其他地方看到」。

台北捷運在臉書專頁「台北捷運 Metro Taipei」分享，表示年節將至，嘔吐袋也成為持乾淨舒適搭車環境的小幫手，呼籲民眾若是身體不適，或酒後搭乘大眾運輸工具，務必記得隨身帶塑膠袋，或就近向詢問處索取，且最好有親友陪同搭車，萬一不小心在車站或車廂內嘔吐，請立即通知車站人員，或按壓車廂對講機，清潔人員會立刻前往協助。

撰稿：吳怡萱

酒類警語

Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。

※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959











