搭捷運口袋露出刀柄 警急管束搜出2把刀

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北捷運中山站，昨（8）日凌晨零時15分左右，傳出男子帶刀驚嚇到旅客事件。大同警分局表示，昨凌晨獲報捷運中山站紅線1號月台，疑有1名男子胸前口袋露出刀柄，嚇壞其他乘客。員警立即抵達現場，涉嫌帶刀的宋姓男子，已由捷運站工作人員帶至服務台前，遭保全人員控制。員警搜身時，共搜出2把水果刀，宋男則辯稱只是為了防身與切水果。全案訊後以違反社會秩序維護法第63條，無故攜帶危險物品，函送地方法院裁定。

警方表示，當時有乘客發現，宋男身上有刀，於是使用車廂對講機，通報司機員，再由司機員通報中山捷運站行控中心。廖姓站長進入車廂，發現宋男前胸口袋，疑似攜帶1 把水果刀而且已露出刀柄，乃請宋男配合先行離開車廂，至服務台等候。

警方表示，員警到場先行對宋男進行保護管束，搜身後又發現另外還有1把水果刀，於是將宋男帶返派出所偵辦。

照片來源：台北市警方提供

