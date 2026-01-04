搭捷運就可以到！絕美水系公園

捷運站附近的生態公園《新新公園》，散步在水中木棧道，享受四周各種綠意的環繞以及澄澈如鏡的靜美水池，秀美的風景令豔陽下的時光也溫柔起來，園內還有溜滑梯跟健體設施，是適合親子散步的免費景點！

《新新公園》是位於南港的生態溼地公園，離捷運昆陽站不遠，園內綠意盎然，有草皮，也有綠樹環繞，面積不小的水池也是特色重點，除此之外還有兒童遊樂設施，如果假日想找個不人擠人又有美景可賞的公園，推薦來《新新公園》走走 。

這個溜滑梯以東北角的山形為意象，中間有圖案的地方可以當作兒童攀岩場。

走著走著發現園內有很多鳥耶， 一堆鳥靜靜地停在草地上，好像也不太怕人，不用帶任何設備就能近距離輕鬆看到。

水上木棧道是我最喜歡的一個特色，風景相當優美，剛好今天天氣也好，水色盈盈，倒映著藍天白雲及四周綠意，彷彿都市的紛擾也跟著這片水面靜了下來。

雖然一旁頗雜草叢生的感覺，但低頭一看會有小驚喜，水裡很多小魚喔！可以近距離欣賞濕地生態真棒。

除了優美的水景，園內還可以看到101，不過能見部分不多，簡單冒個頭。

以上，捷運附近的絕美濕地公園，不需門票，分享給大家。

新新公園

地址：臺北市南港區南港路3段47巷26號

