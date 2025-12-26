搭捷運弄丟悠遊卡！醉翁出不了站暴走 揮雨傘腳踹踢破壞閘門

記者楊忠翰／台北報導

涂姓老翁搭乘捷運到中正紀念堂站，卻因酒醉破壞閘門遭逮。（圖／資料照）

台北市1名七旬涂姓老翁，25日傍晚搭乘捷運到中正紀念堂站下車時，疑因酒醉弄丟現金及悠遊卡，導致自己無法刷卡出站，他憤而拿起雨傘敲打閘門，還出腳一陣猛踢，造成閘門故障損壞，站務人員立刻通報警方到場，並將涂翁帶回派出所保護管束，台北捷運公司將提出毀損告訴。

中正第二分局表示，昨天傍晚5時40分，勤務中心接獲通報，指出1名酒醉老翁正在捷運中正紀念堂站北側閘門處鬧事；警方趕抵現場後發現，涂姓老翁酒後搭乘捷運，不慎身上現金及悠遊卡，導致他要從中正紀念堂站離開時，卡在閘門前無法出去。

不僅如此，涂翁一時情緒失控，拿起雨傘對著閘門一陣亂揮，還不停出腳狠踹，導致部分閘門設備受損，警方遂將他帶回派出所保護管束，台北捷運公司亦決定提出告訴，警方訊後將涂翁依毀損罪嫌函送法辦。

