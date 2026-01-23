搭捷運快看！北捷今宣布：旅客搭乘時勿使用行動電源

即時中心／温芸萱報導

北捷今（23）日召開記者會，呼籲旅客搭乘時勿使用行動電源充電。北捷表示，目前以宣導為主，巡查人員會勸導旅客注意安全，但若使用不慎引發火災，將依法求償。同時，北捷也提到，全線117個車站配備滅火應變工具。

繼國內六大航空公司禁止旅客搭乘時使用行動電源後，台北捷運也宣布進入捷運系統「勿使用行動電源充電」。北捷指出，這項規範是基於安全考量，並採取宣導方式，希望旅客重視行動電源使用安全。

北捷板南線列車1月16日晚間曾發生行動電源起火冒煙事件，當時列車立即停駛，車上約450名旅客受到影響。北捷公司今召開記者會表示，針對國內外層出不窮的行動電源自燃事件，為了保障公共運輸安全，捷運管理單位經專家諮詢後，宣布旅客搭乘時「勿使用行動電源充電」，並以宣導方式提醒乘客注意。

北捷安全衛生處處長林榮輝表示，目前仍以友善勸導為主，若巡查人員發現乘客在列車或站內使用行動電源，將提醒其注意自身安全及系統安全，並建議妥善保管。但林榮輝也強調，若乘客因使用或不當保管行動電源導致自燃，引發火災或其他公共安全事故，將依法追究責任，並視實際損失進行求償。求償範圍可能包括設備損害與營運中斷造成的損失，金額視情況而定。

接著，林榮輝指出，據統計，2024年至今北捷已發生五起行動電源自燃事件，其中三起發生在列車上，兩起發生於車站範圍內。雖然事件尚未造成嚴重後果，但日本案例顯示，行動電源若在包包或衣物內自燃，可能引發更大火災風險，因此防範工作仍不容忽視。

最後，他補充，捷運部分站點提供行動電源租借服務，屬於便民服務，林榮輝強調，即便有租借選項，乘客仍應在搭乘捷運時避免使用，並妥善保管。北捷表示，全線117個車站均已配置專用滅火應變設備。

北捷站務人員示範行動電源滅火緊急應變工具。（圖／北捷提供）

