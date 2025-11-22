搭捷運手扶梯掀裙偷拍 男返回現場遭逮辯「我沒怎樣啊」
新北市1名女子昨（21）日下午13時，於新莊區五工路一帶捷運A3新北產業園區站手扶梯上，疑似遭1名24歲李姓男子掀裙並偷拍，被害人立即察覺並予以制止，李嫌隨即離開現場，不久後又自行返回現場，聲稱並無不法行為，故意裝做無辜樣。
雙方在站務人員陪同下，等待捷運警察到場，後續由新莊分局頭前派出所接手處理。由於被害人已提出性騷擾申訴及刑事告訴，內容包括性騷擾防治法、刑法妨害性隱私罪、不實性影像相關罪名、妨害秘密罪。
頭前所員警已協助製作被害人筆錄、開立報案證明，並依職權完成 婦幼性騷擾通報及性影像通報。本案亦查扣李嫌使用之手機，並完成犯嫌筆錄；警方將持續調查相關事證，全案依上開罪名函送新北地方檢察署偵辦。
至於性騷擾申訴部分，將由新莊分局完成調查報告後，移交新北市政府進行後續審議。
警方提醒，民眾若於捷運系統內遭遇偷拍或其他侵害行為，可立即向站務人員求助，或撥打110報案電話。警方接獲報案後將立刻趕赴現場處理，並提醒民眾切勿單獨與嫌疑人發生衝突，以避免危及自身安全。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
