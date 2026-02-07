搭捷運注意！信義線東延段2/7日起運轉測試 紅線連7天班表微調
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
台北捷運象山站延伸到信義區公所的捷運信義東延段，已進入通車倒數階段。台北捷運公司指出，信義線東延段自今（7）日起將展開連續7天的系統穩定測試，以模擬未來實際營運的班距與時段，因此淡水信義線平日尖峰時段，部分列車到站時間將微幅調整1至2分鐘，提醒乘客多加留意。
台北捷運信義線東延段接續象山站尾軌，向東沿信義路六段延伸至廣慈博愛園區，增設終點站廣慈/奉天宮站，全長約1.4公里，於民國105年10月開工。
北捷表示，因應信義線東延段系統穩定性測試，淡水信義線2月7日起連續7天，部分列車到站時間將與原先時間差距1至2分鐘。北捷說明，信義線東延段屬既有營運路線的延伸，測試期間列車將改由廣慈/奉天宮站發車，但車站不開放上下車，列車抵達象山站後將執行清車作業，請旅客配合。
北捷提醒，旅客可以參考捷運公司臨時網頁及車站公告的「信義線東延段穩定性測試期間淡水信義線時刻表」，或多加利用「台北捷運Go」App，透過「動態資訊」頁面選取車站，即時查詢各站列車到站時間，提前規劃行程並預留候車時間，避免影響上班就學通勤或轉乘時間。
更多FTNN新聞網報導
紅包該包到幾歲？網友熱議「停損點」其實不看年紀
在宮古島探索長壽風土祕密！瑰麗酒店天婦羅名門主廚曾待台灣 調酒師以酒代筆寫下島嶼微醺日誌
「驊哥電腦」驚傳倒閉！遭爆員工全資遣、欠代理商逾千萬
其他人也在看
北捷信義線東延段明起運轉測試1周 列車班表微調
台北捷運信義線東延段邁入通車倒數階段，捷運局表示，明天（7日）起將以通車後營運時間及班距實際運轉測試1周，若系統穩定性測試達標，目標今年第一季通車。捷運局提醒，列車每班次都會進入廣慈／奉天宮站，時刻表會有所微調，請旅客留意。
北大通勤族福音！ 跳蛙公車「接駁頂埔站」2/9起增開班次
新北市交通局宣布，跳蛙公車「北大社區－捷運頂埔站」線將自2月9日起，平日上午增開7時10分班次，提供北大社區通勤族更快速、便捷的選擇，讓民眾能更快速銜接捷運頂埔站轉乘，大幅改善通勤體驗。
桃機下週六迎出境尖峰 旅客3小時前到機場
[NOWnews今日新聞]今（115）年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天。桃機公司表示，出境尖峰日為2月13日、2月14日、2月15日（小年夜），入境尖峰日為2月20日...
搭捷運注意！北捷信義線東延段測試 紅線連7天班表微調
台北捷運公司表示，因應信義線東延段系統穩定性測試，淡水信義線2月7日起連續7天，部分列車到站時間將與原先時間差距1至2分鐘。台北捷運公司說明，信義線東延段屬既有營運路線的延伸，測試期間列車將改由廣慈／奉天宮站發車，但車站不開放上下車，列車抵達象山站後將執行清車...
春節出國旅遊必看！桃機提醒「6大注意事項」連假尖峰時段出爐了
即時中心／黃于庭報導農曆春節將至，許多民眾計畫假期出遊，桃園機場公司表示，今（2026）年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天，疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估274萬人次，提醒旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，並留意託運、手提行李物品攜帶規定，加速安檢通關效率。
北捷信義線東延段2/7起運轉測試1週 列車班表微調
（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北捷運信義線東延段邁入通車倒數階段，捷運局表示，明天起將以通車後營運時間及班距實際運轉測試1週，列車每班次都會進入廣慈/奉天宮站，時刻表會有所微調，請旅客留意。
通勤族省時有感！北大跳蛙公車2／9起增班 快速接駁頂埔站
跳蛙公車「北大社區－捷運頂埔站」線將自2月9日起，平日上午加開7時10分班次，因應未來捷運三鶯線即將通車，並分散尖峰時段既有路線公車的載客壓力，提供通勤族更快速、便捷的通勤選擇，更快速銜接捷運頂埔站轉乘。
捷運環狀線東環段內湖區正式動工！內科到士林 11 分鐘、象山 14 分鐘
台北捷運建設再推進！備受關注的捷運環狀線東環段工程，銜接中山區與內湖區的 CF710 區段標，於 2026 年 2 月 4 日正式舉行開工動土典禮。 東環段完工後，內湖科學
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
張峻瑋驚奇入選WBC中華隊！球評分析原因：潛力非常大
據《NOWNEWS》報導，球評謝岱穎在接受訪問時直言，中華隊面對同組勁敵日本、韓國與澳洲的夾擊，要搶下分組前2名晉級複賽「難度極高」，但仍具備放手一搏的實力與本錢。謝岱穎分析，本屆中華隊雖然僅有費爾柴德（Stuart Fairchild）在去年曾於大聯盟出賽，整體「星度」表面上...
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。