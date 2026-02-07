搭捷運注意！信義線東延段2/7日起運轉測試 紅線連7天班表微調

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台北捷運象山站延伸到信義區公所的捷運信義東延段，已進入通車倒數階段。台北捷運公司指出，信義線東延段自今（7）日起將展開連續7天的系統穩定測試，以模擬未來實際營運的班距與時段，因此淡水信義線平日尖峰時段，部分列車到站時間將微幅調整1至2分鐘，提醒乘客多加留意。

因應信義線東延段系統穩定性測試，淡水信義線自今（7）日起連續7天，部分列車到站時間將微調1至2分鐘。（示意圖／Unsplash）

台北捷運信義線東延段接續象山站尾軌，向東沿信義路六段延伸至廣慈博愛園區，增設終點站廣慈/奉天宮站，全長約1.4公里，於民國105年10月開工。

北捷表示，因應信義線東延段系統穩定性測試，淡水信義線2月7日起連續7天，部分列車到站時間將與原先時間差距1至2分鐘。北捷說明，信義線東延段屬既有營運路線的延伸，測試期間列車將改由廣慈/奉天宮站發車，但車站不開放上下車，列車抵達象山站後將執行清車作業，請旅客配合。

北捷提醒，旅客可以參考捷運公司臨時網頁及車站公告的「信義線東延段穩定性測試期間淡水信義線時刻表」，或多加利用「台北捷運Go」App，透過「動態資訊」頁面選取車站，即時查詢各站列車到站時間，提前規劃行程並預留候車時間，避免影響上班就學通勤或轉乘時間。

