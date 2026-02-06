搭捷運注意！北捷信義線東延段明起運轉測試 班表將微調

台北市政府捷運工程局表示，信義線東延段預計自2月7日起依報經交通部核定之測試標準啟動連續7日之系統穩定性測試。（圖／台北市政府捷運工程局提供）



台北市政府捷運工程局表示，信義線東延段預計自2月7日起依報經交通部核定之測試標準啟動連續7日之系統穩定性測試，將以通車後營運時間及班距實際運轉，全面檢驗系統可用度是否達99%以上。捷運局說明，待系統穩定性測試達標，後續在完成工程收尾並與營運單位共同完成各項營運前整備作業後，將依程序辦理初勘、提報交通部履勘，在完成相關作業確保安全無虞後即可正式通車。

台北市捷運局進一步說明，信義線東延段為接續捷運信義線象山站尾軌，採高運量地下化方式向東延伸至廣慈/奉天宮站，全長約1.4公里。工程自開工以來，歷經複雜地質條件及多項高難度地下施工挑戰，為台北捷運建設中具高度技術門檻之路段，肩負完善淡水信義線服務機能、強化東側地區交通連結的重要任務。

為確保通車後營運安全與服務品質，台北市捷運局與機電施工團隊於工程後期持續利用夜間收班時段，自114年7月起密集辦理列車動態測試與系統整合驗證作業，逐一檢視列車、軌道、號誌、供電及通訊等關鍵系統運作狀況，正式邁入通車前確認系統安全與穩定的最關鍵階段。

捷運局進一步表示，由於信義線東延段屬既有營運路線之延伸，於系統穩定性測試期間，列車將改由廣慈/奉天宮站發車，淡水信義線既有營運班表須配合進行微幅調整，雖列車每班次配合測試皆須進入廣慈/奉天宮站，但乘客仍須於象山站上下車。捷運工程局對於測試期間可能造成旅客短暫不便，表達誠摯歉意，並請市民朋友多加體諒。提醒旅客於測試期間搭乘淡水信義線時，留意台北捷運公司官方網站及各車站公告之最新時刻資訊，及早規劃行程。

信義線東延段通車後，將進一步提升大台北地區捷運路網的完整性與便利性。台北市政府捷運工程局感謝市民於施工期間的支持與包容，並將持續以最高安全標準完成最後測試與驗證程序，在安全、穩定的前提下攜手市民迎接通車時刻的到來。

