搭捷運注意！北捷禁用行動電源「若起火將求償」 喊話中央修法

北捷表示，即日起將向旅客宣導禁用行動電源，若因此起火造成損失，將向旅客求償。示意圖，取自Unsplash圖庫



行動電源在公共運輸工具起火，容易引發恐慌，造成重大危害。台北捷運為維護公共安全，今（1/23）宣布即日起將宣導旅客在捷運範圍內勿用行動電源，若造成自燃起火等危險情事，將依情況求償，也希望透過此次大力宣導，促成中央修正《大眾捷運法》。

北捷板南線今年1月16日曾發生行動電源冒煙，當時旅客以滅火器噴灑，引發乘客恐慌，導致車上450名乘客必須換乘；前幾天日本東京地鐵日比谷線也行動電源起火，一度造成停駛，幸好無人傷亡。。

北捷安全衛生處長林榮輝表示，北捷近3年來發生5起行動電源自燃事件。即日起將加強宣導，進入捷運範圍內旅客不可使用行動電源，且應妥善保管，若因保管或使用不慎造成火災等實質公共危險情事，將依法究辦，並求償營運與設備損失。

林榮輝指出，目前行動電源在大眾運輸系統上，僅航空公司明確禁止使用，國內外軌道業者都沒有針對行動電源明確規範，但為了公共安全，決定勸導旅客進入捷運系統後禁止使用，且應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源；至於日後是否開罰，涉及《大眾捷運法》，希望中央正視此事，並研擬修正。

為防止行動電源自燃造成危害，北捷也在全線117個車站配置行動電源滅火緊急應變工具，包括鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水等，供站務人員第一時間依據消防單位建議處置。

