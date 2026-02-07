搭捷運注意！台北捷運「1路線」今起運轉測試 班表將調整

生活中心／李紹宏報導

台北捷運淡水信義線東延段正式進入通車倒數階段！台北市捷運工程局宣布，信義線東延段自今（7）日起，將展開為期一週的系統穩定性測試，將模擬未來實際營運的班距與時段進行運轉，目標是確保系統可用度達到99％以上的嚴苛標準，為後續的初勘與履勘作業奠定安全基礎。

信義線東延段2月7日啟動系統穩定性測試，往通車再邁進一大步。（圖／台北捷運工程局提供）

台北捷運工程局指出，這段全長約1.4公里的延伸線，是從既有的象山站尾軌向東延伸至「廣慈/奉天宮站」。捷運局指出，該路段雖長度不算長，但由於地質條件極為複雜，施工期間克服了多項高難度的地下技術挑戰，堪稱北捷建設史上技術門檻最高的路段之一。通車後將有效強化台北東側地區的交通連結，讓淡水信義線的服務機能更趨完善。

事實上，為了這關鍵的7天測試，機電團隊早已從去年（114年）7月起，利用深夜收班後的時段密集進行列車動態測試。從軌道訊號、供電系統到通訊驗證，每一項環節都經過反覆推敲。現在正式邁入全天候實際運轉階段，象徵著這條極具技術含量的地下化路段，已從施工期正式跨入安全確認的最後里程碑。

值得注意的是，在測試期間，淡水信義線的列車將會實際空車行駛至廣慈/奉天宮站進行折返。因此，現有營運班表將配合進行微幅調整。雖然列車會開往新車站，但目前乘客仍須在象山站下車，新站點尚未開放上下客。捷運局也特別提醒通勤族，近期搭車時請多留意車站公告與最新時刻表，避免行程受到影響。

台北市捷運局強調，感謝市民在漫長施工期間的包容與配合，待這7天的穩定性測試達標後，將完成工程收尾，並提報交通部進行初、履勘。此外，所有流程都會以「安全第一、穩定至上」為最高標準，務求在萬無一失的前提下，早日帶領市民迎接信義線東延段的正式通車時刻。

