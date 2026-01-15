搭捷運突亮剪刀！婦人問乘客「要不要剪頭髮」 遭帶下車強制送醫

【緯來新聞網】捷運驚魂記！今（15日）下午發生在北捷忠孝新生站，一名51歲婦人手持剪刀，主動詢問旁人「需不需要剪頭髮」，突然其來的舉動嚇壞乘客，連忙通知站內保全。捷運警察獲報後迅速趕抵，當場將婦人帶下車，並移交大安分局新生南路派出所偵辦，經衛福部醫師評估，救護人員將婦人強制送醫。

北捷忠孝新生站有婦人拿剪刀，詢問乘客「要不要剪頭髮」。（圖／捷警隊提供）

捷運警察隊表示，下午2時41分接獲通報，指捷運忠孝新生站發生旅客糾紛，隨即派員趕赴現場；警員到場了解後發現，婦人疑似精神狀況不佳，拿出加裝護套的剪刀，詢問鄰座2名女性乘客：「是否需要剪頭髮？」嚇得趕緊向站內保全人員求助，所幸無人受傷。



警員將婦人帶下車，並交由大安分局新生南路派出所偵辦。2名女乘客事後表示，雖然受到驚嚇，但決定暫時不提出告訴。



捷運警察隊藉此事件提醒，捷運屬於密閉公共空間，任何異常行為都可能引發恐慌。民眾若在搭乘期間發現可疑狀況，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或通知站務、保全人員，必要時撥打110報案，警方將第一時間到場處理，全力守護乘車安全。

