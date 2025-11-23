搭捷運被踩腳爆口角！白髮女北捷車廂拿刀揮舞 乘客嚇到四散

台北捷運板南線22日深夜發生乘客踩腳衝突，女方亮水果刀揮舞。示意圖，取自Unsplash圖庫



台北捷運板南線昨（22日）晚間11時許爆發乘客衝突，一名男乘客踩到另名白髮女乘客的腳，女方不滿之餘，竟拿出水果刀當眾揮舞，嚇得車廂乘客趕緊跑遠，幸好列車剛好行經西門站，捷運警察與保全趕緊上車排除紛爭，將白髮女壓制進派出所，詢後以恐嚇罪移法送辦，捷運公司也依據《大眾捷運法》裁處。

捷運警察說明，22日晚間11時38分，接獲通報說板南線西門站有乘客持刀，捷警適逢在西門站執勤，立即與保全趕到車廂，查扣一把水果刀，幸好無人傷亡。

經了解，一名白髮女乘客指控被另一名男乘客踩到腳，兩人起口角，她才從隨身包包拿出水果刀，朝著男乘客揮舞，一旁的乘客嚇著，連忙閃離退到一旁。

捷警說明，當場已將白髮女壓制逮捕，帶回派出所，詢後依恐嚇罪送辦，而捷運公司將依大眾捷運法第50條之1規定裁處。

捷運警察隊呼籲，任何旅客搭乘捷運勿攜帶各類刀械，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案，警方會迅速到場，以維捷運乘車安全。

危險不法行為，勿模仿!

