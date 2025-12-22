搭捷運觀察旅客氛圍 林國春不捨風聲鶴唳：儘速修補社會安全網

「台北暴徒」張嫌19日無差別攻擊導致至少4亡11傷悲劇後，各車站見警率顯著增加。（圖／黃耀徵攝）

新北市議員林國春今（22）日表示，近期「台北暴徒」社會事件後，明顯能感受到民眾搭乘捷運時眼神充滿不安與徬徨，呼籲中央與地方政府在追查真相之餘，也能注意全民心理支持、教育輔導等長期防護措施，把社會破洞補起來。

新北市議員林國春在「台北暴徒」事件後親身搭乘捷運並觀察旅客氛圍。（圖／翻攝自林國春臉書）

27歲張姓嫌犯19日在北市台北車站與捷運中山站隨機砍人事件後墜樓身亡造成至少4亡11傷慘劇，社會大眾風聲鶴唳，深怕下一個危機就在自己身邊。而政府也對此喊出「強化治安維護」與「深化心理輔導」兩大維度建構社會安全網。以「強化治安維護」來講，鐵路警察局與捷運警察隊已提升全台各車站大廳、月台及地下街的巡邏頻率，希望提高「見警率」以阻嚇搞事者不良意圖。

「台北暴徒」事件現場捷運中山站有不少民眾獻花悼念亡者。（圖／黃耀徵攝）

而以「深化心理輔導」來講，為協助近日事件中受到驚嚇與心理衝擊的民眾，台北市政府已和台北市、新北市諮商心理師公會與臨床心理師公會合作，共同在中山地下街R7出口地面層輪值設置「安心關懷小站」，希望提供民眾面對面、即時且免費的心理諮談服務，屆時具合格證照與實務經驗的心理諮商師將輪值駐點進駐台北市，希望協助民眾減輕不安感及穩定情緒，事發現場更設有祈福小卡，希望透過每個祈福的力量減緩暴戾之氣，社會能更溫馨。

警官出身的林國春對此強調，自己禮拜天特別搭乘捷運低調觀察，發現民眾警覺心有提高，對公共安全有重視不是壞事，自己也長期與新北戰警協會合作，推行公益慈善並積極服務社會，把民間力量引進來促進官民互助，希望讓民眾感受到安定的力量。

林國春重申，中央與地方政府該長短期並進，短期就突發事件全力撫平民眾傷痛與不安，長期要從教育與心理輔導著手，建立更堅實的社會安全網，杜絕遺憾。

