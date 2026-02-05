搭捷運賞中台灣燈會 中捷2/14啟動春節疏運計畫

（中央社記者蘇木春台中5日電）春節連假將屆，因應返鄉出遊人潮，台中捷運公司自14日起啟動春節疏運計畫。此外，中台灣燈會將於15日登場，中捷公司歡迎旅客搭捷運轉乘接駁車或公車前往會場。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，春節連假期間，將依據旅運需求規劃班距，2月14日及2月18日（初二）起至2月22日（初六）止採假日班距，上午10時至晚間8時班距約8分鐘，晚間11時前其餘時段班距10分鐘。

2月15日（小年夜）至2月17日（初一），則全日維持10分鐘班距運行。中捷也將視實際人潮狀況，機動派發加班車協助疏運，確保旅客乘車品質。

因應中台灣燈會疏運，中捷公司說明，為便利民眾前往中央公園燈會會場，燈會期間2月15日至3月3日（2月16日除夕休展）每逢假日，市府在捷運市政府站、松竹站設置免費接駁車直達會場。

接駁車往會場發車時間為下午4時30分至晚間9時30分，回程為下午5時30分至晚間10時30分，班距約15至20分鐘一班，坐滿即發車。

另外，捷運文心中清站、文華高中站及文心櫻花站也有多線公車行經會場，歡迎民眾多加利用。

中捷公司表示，邀請市民與遊客，春節期間多加利用捷運返鄉、出遊，不僅省時便利，也能減少交通壅塞。（編輯：梁君棣）1150205