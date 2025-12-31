搭捷運追星正夯！中捷攜手雙天團掀演唱會經濟

中捷與五月天合作推出專屬明信片及集章活動。（中捷提供）

記者楊文琳／台中報導

台中捷運股份有限公司近期接連攜手饒舌天團頑童ＭＪ１１６與亞洲天團五月天，透過車站視覺設計、沉浸式互動體驗及旅遊票整合行銷，成功引爆「演唱會經濟」，不僅大幅帶動捷運運量成長，也讓多元支付與旅遊票使用量同步倍增。

中捷公司指出，活動期間以松竹站為首的重點車站運量表現亮眼，最高成長超過四成，旅遊票更在短短半個月內售出近五千張。中捷今年首度與頑童ＭＪ１１６跨界合作，將捷運車站打造為充滿潮流感的「老鄉進城路」。在重點車站設置Ｑ版人形立牌、月台門貼、車站廣播與互動螢幕等行銷元素，吸引大量年輕族群進站拍照打卡。頑童更親自搭乘捷運前往松竹站舉辦快閃演唱會，粉絲隨直播一路追星，松竹站當日運量創下本年度該站單日最高紀錄，較同年度假日平均運量成長百分之四十三，顯示流行音樂文化對大眾運輸的強大吸引力。

緊接登場的五月天聯名行銷規模再升級，捷運松竹站外牆換上巨幅主視覺帆布，頂樓設置巨型「菜頭粿」與喵星人氣模，迅速成為社群平台熱議的打卡新地標；站內從閘門、階梯到旅客詢問處全面融入五月天元素，並推出彩繪列車，讓旅客一上車就彷彿走進五月天的音樂世界。更特別的是，列車進站時播放經典歌曲〈第二人生〉，為通勤與追星行程增添滿滿儀式感；而市政府站公共藝術「伏流音場」也化身為「五月天時光機」，透過指向性喇叭播放歷年金曲，讓旅客在聲音流動中重溫青春記憶。此外，中捷同步推出專屬明信片集章活動，結合旅遊票銷售，掀起歌迷「大地遊戲」式的搭捷運集章熱潮。