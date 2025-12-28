搭捷運遇年輕人打翻飲料 「乘客1反應」感動女主播：台灣人真的很善良

前主播劉芯彤分享搭捷運看到的暖心故事。（圖／翻攝自臉書／主播劉芯彤）

台北捷運內雖然禁止飲食，乘客仍可以攜帶食物或飲料上車，因此難免會出現飲料或食物打翻的狀況。最近前主播劉芯彤分享搭捷運見到的暖心畫面，車廂內有年輕人不小心打翻飲料急忙向周遭的人道歉，沒想到有多名女子直接蹲下幫忙收拾，不禁讓她感動直呼「台灣人真的很善良」。

前主播劉芯彤26日晚上在臉書粉絲專頁「主播劉芯彤」分享一段搭乘捷運時的暖心經歷，她描述，車廂內一名年輕乘客因手上物品過多，不小心在車門口打翻飲料，液體灑落一地，還不斷滴落；事發突然，當事人一臉慌張，並頻頻向周遭乘客道歉。

然而現場其他乘客並未出現責備或不耐的眼神，劉芯彤接著說，幾位站在一旁的女子立刻默默打開包包，拿出衛生紙蹲下來擦拭地板；更有人迅速遞上一個塑膠袋，協助當事人將那杯「肇事飲料」裝起來，避免繼續滴漏。

面對眾人的善意，當事人仍不斷低聲致歉，而幫忙的乘客只是輕聲回應「這也不是你的問題」，簡單一句話卻沒有指責，其他乘客也沒有投以冷眼，只有自然伸出援手，讓劉芯彤見狀十分感動，忍不住直呼「這樣的台灣，怎麼會冷漠？台灣人真的很有同理心，也真的很善良」。

貼文一出獲得許多網友贊同，紛紛在留言區表示，「因為他先道歉了，所以得到了善的回報」、「善的循環、愛在蔓延」、「天啊一車都是天使」、「好感動，善良的人還是居多的」、「真的是台灣最美的風景」。

