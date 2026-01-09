搭捷運、公車還能拿 50% 回饋？PXPay/全支付乘車碼雙北實測，手機「搖一搖」一次搞懂！

台北捷運、雙北公車導入多元支付，民眾自2026年1月3日起用手機掃描 QR Code 即可搭乘，全支付正式加入雙北交通支付行列，對於原本就習慣使用 PXPay 與全聯消費的用戶而言，全支付乘車碼的加入，讓支付體驗不再只停留在購物場域，而是自然延伸到每天的通勤行程，從買菜、日常消費到搭乘大眾運輸，一支手機即可完成。

即日起，無論是PXPay升級全支付或全支付APP會員，只要將APP更新至最新版本，開啟 PXPay或全支付App，透過「搖一搖」即可快速叫出乘車碼，不須實體票卡或零錢，一支手機即可輕鬆完成通勤。小編實際使用過，真的快速又方便，且搭乘還能賺回饋，本文將介紹全支付乘車碼的使用方式、特色亮點、搭乘專屬優惠，以及使用常見問題，出門不用擔心忘記帶卡或零錢了，手機拿出來就能進站！

一、全支付乘車碼適用地區

目前適用於台北捷運（不含輕軌）、雙北公車等大眾運輸場域，實際適用路線與範圍依交通運輸業者公告為準。

二、全支付乘車碼特殊功能「搖一搖」亮點

有別於其他電支業者打開APP再點開乘車碼，全支付推出獨特的開啟方式，專屬「搖一搖」快捷功能，用戶無須逐層點選，只要開啟app輕輕一搖，即可快速叫出乘車碼畫面，特別適合通勤尖峰時段或單手操作情境，提升進站效率。

小編實測：全支付「搖一搖」快速開啟乘車碼功能，解決進站手忙腳亂的問題。解鎖手機後開啟App，只要輕輕晃動手機，乘車碼會立即浮現，大幅縮短操作時間。

三、如何開通、使用全支付乘車碼

◆ 乘車碼開通流程

(1.)打開全支付或PXPay App(以下兩種方式皆可進入開通畫面)

(2.)點擊乘車開通按鈕

(3.)閱讀服務條款即完成開通

◆ 乘車碼開啟方式

(1.)開啟全支付或PX Pay App，點擊「乘車碼」圖示或使用「搖一搖」快捷功能

(2.)輸入支付密碼

(3.)進入乘車碼畫面

(4.)將手機 QR Code 對準閘門或公車驗票機掃描區

小編提醒：須全程使用同一支付工具（不可進站全支付出站悠遊付），且目前乘車碼車資由電支帳戶扣款。



四、全支付自動儲值功能，行動支付更順暢

只要開啟全支付自動儲值功能，當你的全支付帳戶餘額不足時，App會自動從你設定好的銀行帳戶儲值並扣款，不用每次還要手動去儲值。(開啟步驟如下)

全支付透過自動儲值，讓用戶於日常消費與通勤情境中，即使未事先儲值，也能順利完成支付，整合交通與消費支付體驗，不僅可即時扣款、清楚掌握每筆消費紀錄，也降低了儲值不便與遺失票卡的風險。

五、 2026 使用全支付「乘車碼」專屬優惠整理

活動時間：2026/01/03~03/31

全支付針對通勤族推出加碼優惠，搭乘雙北大眾運輸最高可享50% 回饋，並加碼提供 5%「通勤樂購券」，可延伸至全通路（含全聯、大全聯）消費使用。

◆ 搭乘雙北大眾運輸最高 50% 全點回饋 ( 不須登錄 )

活動內容 消費回饋 (可疊加回饋) 搭乘台北捷運

享20%全點回饋 使用全支付「乘車碼」搭乘台北捷運贈送 20% 全點回饋。 搭乘雙北公車

享50%全點回饋 使用全支付「乘車碼」搭乘雙北公車贈送 50% 全點回饋。

◆ 通勤樂購券 5% 回饋 ( 不須登錄 )

於活動期間內，搭乘任一趟捷運或公車並使用全支付乘車碼成功扣款，就會自動發一張「5%通勤樂購券」，該券可於全支付全台超過30多萬個合作據點使用，包含全聯及大全聯消費。

活動內容 消費回饋 (可疊加回饋) 搭車贈全通路5%券 搭乘成功扣款即贈券，全通路消費享 5% 全點回饋。

六、全支付乘車碼使用常見 QA

Q 1.使用全支付乘車碼要先儲值嗎？

A.要記得先儲值或確認帳戶中有足夠餘額。用戶可至全聯門市使用現金儲值或連結銀行帳戶進行儲值，也可開啟自動儲值功能，於搭乘時即時扣款，無需擔心餘額不足，確保通勤支付順暢不中斷。提醒：使用全支付乘車碼請點選「乘車碼」而不是「付款碼」喔！

Q2.使用全支付乘車碼需要有網路連線嗎？

A.使用全支付QR Code乘車碼，是須要網路才能即時產生或刷新，若手機沒網路或沒電，則無法掃碼進站。提醒：乘車碼 QR Code 時效為2分鐘，逾時請手動更新；進出站或上下車時，請勿使用同一個 QR Code 重複掃描，以免交易失敗。

Q3.已經開啟乘車碼，捷運閘門感應不到的原因？

A. 進站前請先開啟 App 並調高螢幕亮度，將手機對準正確的感應視窗，並保持適當距離進行掃描。

Q4. 如何使用全支付乘車碼搭乘捷運與公車？

A. 搭乘捷運時，將手機顯示的「QR 乘車碼」對準閘門上的 QR 掃描視窗，感應成功後即可通過閘門；搭乘公車時，請將「QR 乘車碼」對準車上驗票機掃描區完成感應。完成驗證後，車資將自全支付電子支付帳戶扣款。

