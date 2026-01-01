搭捷運＋接駁車發揮成效 交通局：2026台中最強跨年夜人潮快速疏散

搭乘捷運後步行「甘肅路行人通廊」即可抵達跨年會場。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2026台中最強跨年夜」昨2025/12/31晚在水湳中央公園熱鬧登場，璀璨煙火點亮夜空，倒數聲中市民一同迎接嶄新的2026年。台中市政府獨家邀請金曲歌王蕭敬騰登台演出，並由盧廣仲、告五人、動力火車、麋先生 MIXER、TRASH、怕胖團等重量級藝人與人氣樂團接力演出，現場氣氛嗨翻，交通局多元宣導推廣「搭捷運＋接駁車最方便」發揮實效，跨年人潮快速疏運，周邊車流於今2026/01/01凌晨1時30分順利恢復。

中市府發出超過200班接駁車服務民眾往返跨年會場，接駁策略奏效。（圖/記者廖妙茜翻攝）

交通局長葉昭甫表示，水湳中央公園雖多次承辦大型活動，但跨年晚會人潮密集、進出尖峰明顯，為完成疏運的超級任務，交通局提前部署整體規劃，呼籲民眾搭乘捷運到市府站或松竹站，轉搭市府線及松竹線兩條免費接駁路線，直達跨年會場，串聯高鐵、台鐵、捷運及會場外圍停車場，大幅提升民眾前往便利性。

交通局統計，晚會期間捷運文心櫻花站及文華高中站進出站每小時超過千人次，顯示「甘肅路行人通廊」模式奏效，民眾自捷運站下車後，步行約20分鐘即可抵達會場。今年行人通廊延伸至河南路口，尖峰時段更實施部分路口車流管制，提供安全舒適步行環境，現場進場人流分散有序，離場同樣順暢，展現市府精準規劃與執行力。

中市府事先規劃疏導措施，並建立監控機制，以即時掌握交通路況。（圖/記者廖妙茜翻攝）

葉局長指出，交通局動員逾百輛接駁車，結合歷年經驗，提前掌握各路線人潮，彈性調度維持穩定發車頻率，確保「坐滿即發車」，活動期間特別於河南路設置接駁車專用道，運用調撥車道與一般車流分流，當晚共計出動逾200班次，成功將大量人潮快速疏運至各大交通節點。

在新社花海暨台中國際花毯節展現效益的「鏡頭君」，交通局因應跨年活動推出跨年即時交通資訊平台，讓民眾出發前即時掌握周邊剩餘停車位、路況與接駁車動態，大幅降低尋位及等候時間，便利又安心。

設置接駁車專用道以快速疏運，配合交管人員引導，跨年疏運成效良好。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此外，考量多數民眾騎乘機車前來，交通局規劃創研21及公51兩處臨時停車區，共提供 4,200 格機車位。經現場觀察，晚間10時左右大量跨年人潮湧入，停車場陸續滿場，停車空間符合民眾需求，周邊停車秩序良好。

葉局長表示，跨年尖峰特性對交通疏運是一大考驗，交通局除多次沙盤推演，也感謝警察局協助周邊管制及現場調度，更感謝所有同仁及市民配合，讓「2026台中最強跨年夜」順利圓滿落幕，也祝福市民在新的一年平安順心、幸福滿滿。