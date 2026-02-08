搭捷運「胸前、腿旁插2把刀」！北捷中山站驚魂警狂奔逮人 離譜男：朋友家切水果用

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

台北捷運再傳驚魂！一名宋姓男子今（8）日凌晨搭乘捷運時，被乘客發現他左胸口袋插著一把刀，刀柄露出，嚇得通報司機員，警方獲報後，多名警員持著盾牌、甩棍快速衝入站內，氣氛瞬間緊張，經查他除了胸前插了一把刀，左腿口袋還有另一把水果刀，宋男聲稱，與朋友深夜聚會時拿水果刀切水果，之後就放進口袋防身用，不過警方認定行為已違反《社會秩序維護法》將依法裁處。

台北捷運再傳驚魂，一名男子凌晨攜帶水果刀搭乘捷運，引發民眾恐慌。（圖／資料照）

據了解，31歲的宋姓男子凌晨從捷運台北101站進站，搭乘末班車往北投方向，不過被其他乘客發現他胸前插了一把水果刀，刀柄露在外面，嚇得按下緊急對講機通知司機員，捷運中山站站長獲報上車確認宋男胸前口袋有水果刀，便將他請離車廂。

警方獲報到場，發現宋男左腿口袋也藏了一把水果刀，儘管他並未揮舞刀具、出言威脅或造成實際傷害，但攜帶利器搭乘大眾運輸工具且未妥善收納，已引發公眾不安，仍將他帶回派出所調查。宋男供稱，水果刀原是與朋友聚會時拿來切水果的，事後隨手放入口袋只為了防身，並非刻意嚇人。不過警方認定行為已違反《社會秩序維護法》無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，將依法裁處，也呼籲民眾切勿攜帶或外露危險物品搭乘大眾運輸工具，以免觸法。

宋男（中）攜帶利器搭乘大眾運輸工具且未妥善收納，遭大批警力帶回派出所調查。（圖／翻攝畫面）

