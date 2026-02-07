搭早班機有福！桃捷「特早車」2/12起開11天 41分鐘抵桃機

春節連假將至，桃園機場捷運將在12日至22日共11天期間，自清晨5時加開「特早直達加班車」，從A1台北車站只要約41分鐘車程，就能抵達A13桃園機場第2航廈，方便搭早班機的旅客通勤。

桃園捷運宣布2月12日起實施「特早直達班車」連開11天，清晨5時整從台北車站發車。（示意圖／翻攝自桃園捷運官網）

桃捷表示，去年春節期間曾加開清晨5時整、清晨5時30分的班次，因旅客反應良好，已將清晨5時30分的班次納入常態營運。今年為因應春節連假出國旅運高峰，宣布將於2月12日至22日期間，連續11天加開清晨5時整、自台北車站發車的「特早直達加班車」，沿途僅停靠A3新北產業園區、A8長庚醫院、A12機場第一航廈，最終可在清晨5時41分抵達A13機場第2航廈，全程約41分鐘。

該班加班車約只需要41分鐘車程就可抵達桃園機場第2航廈。（圖／桃園捷運提供）

配合特早班車營運，桃捷A1台北車站、A3新北產業園區站等車站，將提早於清晨4時30分開站，A1台北站的市區預辦登機服務，則同步提前到清晨4時30分開始。而A8長庚醫院站、A12機場第1航廈站、A13機場第2航廈站時間也有調整，提前於清晨5時整開站，方便旅客乘車通勤。

