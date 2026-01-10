搭星宇遇Lulu夫婦如廁遭阻！陳漢典露面曝始末 無奈喊：完全不知這件事

記者趙浩雲／台北報導

Lulu與陳漢典日前飛往日本富士山拍攝婚紗，獲星宇航空董事長張國煒贈送來回頭等艙機票，卻意外引發頭等艙廁所使用爭議。對此，陳漢典今（10）日出席《黑白大廚：第2季》台版無限料理地獄活動，與廚佛瑞德、阿辰師同台現身時首度回應，直言「我完全不知道這件事」，並表示相關處理仍交由航空公司說明即可。

事件起因於一名搭乘同班機的商務艙旅客在社群發文抱怨，表示欲使用前方廁所時遭空服員制止，機上也未標示該廁所僅供頭等艙使用，落地後才發現頭等艙乘客正是Lulu與陳漢典，質疑星宇是否對名人提供差別待遇。

廣告 廣告

陳漢典和Lulu捲入頭等艙風波。（圖／翻攝自臉書）

該名旅客回台後向星宇客服反映，對方回覆「前方廁所優先提供頭等艙旅客使用」，卻又強調「不會因乘客身分提供額外優待」，讓他質疑說法前後矛盾，最終轉為正式客訴。相關內容在小紅書、Threads引發討論，不少搭過星宇頭等艙的網友也指出前方廁所實為共用設計。

對於外界爭議，陳漢典態度相當淡然，表示：「看航空公司怎麼處理，我們就是正常拍照搭飛機。」他也補充：「公道自在人心，事情會過去。」被問到是否因此事感到嚇到，他則笑說：「也不會啊，當下大家很開心。」

更多三立新聞網報導

女星無預警「宣布再當媽！」開刀根除身上惡疾 忍痛照顧女兒：望她開心

雞排妹宣布流產！死對頭陳沂發聲了「對於她的遭遇很遺憾」：祝早日康復

蔡依林主辦告梁曉珺！陳沂嘆「不是聰明操作」喊沒必要：讓糊咖變流量王

子瑜把內衣穿在外面！最新寫真照曝「辣到藏不住」 新照曝光再掀暴動

