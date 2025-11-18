搭時事！迎北港媽重返台南 「御守」競選小物祈福兼反詐

高雄市 / 綜合報導

縣市首長初選逼近，台南、高雄有意角逐市長大位的藍綠立委，不只把握時間跑行程，現在連競選小物也開始拚關注度！民進黨立委陳亭妃，搭上媽祖話題，推出御守競選小物，裡面藏有防詐騙籤詩，意外吸睛；另外在高雄，民進黨立委許智傑，發送貼布很受歡迎，有民眾PO文說，身體酸痛卡卡，拿來貼好像剛剛好；賴瑞隆則是發「小鴨爸爸」牌抹布，可愛實用，希望藉此讓民眾對參選人，更印象深刻。

立法委員(民)陳亭妃說：「御守裡面有一張籤詩。」打開御守，裡面藏有籤詩，上頭寫著6大提醒防詐騙，雲林北港朝天宮，今年重啟「南都巡歷」，黑面三媽睽違109年後南巡，16日再度踏上台南，而陳亭妃也搭上話題，推出文創競選小物。

民眾說：「保佑，這個御守可以放在身上，以前沒有看過這種類型，滿特別的，御守上面一定會有他們的資料，可能就會比較有印象。」其他人，像是同黨林俊憲，還有國民黨陳以信，目前先發口罩衛生紙小卡片等等，謝龍介團隊則說，現階段還沒有發競選小物。

同樣初選話題炒很熱的高雄，立法委員(民)許智傑VS.民眾說：「許智傑，當選。」民進黨立委許智傑，沿路掃街展人氣，發送濕紙巾衛生紙等等，其中這貼布最受歡迎，有民眾PO文說，身體痠痛卡卡，拿來貼好像剛剛好，正方形黃色抹布，右下印有黃色小鴨圖樣，寫下大大一個隆字，同樣想角逐高雄市長大位的民進黨立委賴瑞隆，2013年首度引進黃色小鴨來高雄，「小鴨爸爸」牌抹布，團隊說是之前的選舉小物，這回再次發送。

民眾說：「很實用啊，應該很多人需要吧，有可能會(比較有印象)，因為就會跟別人不一樣。」民眾說：「我覺得實用的還不錯，還有一些文創小物，如果比較可愛一點，會比較有印象。」民眾說：「真的還沒有拿過，拿過扇子，印有他們人頭的扇子。」

而其他人，林岱樺跑活動，發送筆扇子三折頁等，邱議瑩和國民黨的柯志恩，同樣也是發送扇子，其他競選小物還在規劃中，拚選戰，要讓選民有感，競選小物也要實用吸睛，才能加分。

