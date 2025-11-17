搭普發萬元商機！萬元即可入住台北文華東方酒店 快閃賣5天

【陳揚盛／綜合報導】響應全台「萬元普發現金」熱潮，台北文華東方酒店推出期間限定住房專案「萬享扇悅時光」，以萬元即可入住，享受雙人早餐與尊榮禮遇，專案快閃預訂今起(11/17)至11/21，僅五日限時限量開賣！每房每晚1萬元整即可雙人入住豪華客房、行政都會套房雙人入住亦僅需2萬元整，為城市旅人打造一場結合優雅品味與愜意時光的都會假期。住房適用期間為11/17至12/23週日至週五，數量有限售完為止。

榮獲「米其林一星鑰」肯定的台北文華東方酒店，以細膩貼心的服務享譽盛名，其優雅的歐式建築美學令人彷若置身歐洲，寬敞舒適的客房設計更深受國際名人及政商名流的青睞。值此秋冬假期，酒店特別響應政府普發現金專案，讓賓客不用出國，也能入住並享受國際級奢華酒店的設施與服務，以萬元即可開啟頂級城市度假體驗。

凡訂購專案住房，即可享受每房每晚1萬元整即可雙人入住寬達17坪的「豪華客房」。雙人入住擁有26坪寬敞舒適的「行政都會套房」每房每晚僅需2萬元整，套房賓客亦可於東方匯行政貴賓廊享受多項尊榮體驗，包括每日精緻早餐、下午茶和晚間暢飲時光等。

台北文華東方酒店的「豪華客房」設計展露著優雅柔和的氛圍，提供賓客遠離都市塵囂的舒適住宿空間。台北文華東方酒店提供

每房每次入住期間可享 2000元餐飲或芳療中心療程抵用額度，但不適用於販售類型商品、宴會、客房迷你吧以及特殊季節菜單。入住當天可於M.O. Bar恣享雙人迎賓飲品。享延遲退房服務至下午2點，視住房供應情況而定。加入或登入尚扇薈會員，選擇早餐禮遇即可享有免費隔日文華Café早餐兩客。

台北文華東方推出「萬享扇悅時光」住房快閃專案，每房每晚2萬元整即可雙人入住寬敞舒適的「行政都會套房」並尊享行政禮遇。台北文華東方酒店提供

快閃預訂期間自11/17起至11/21止。住房適用期間為11/17至12/23間的週日至週五。優惠住房數量有限，需視客房供應情況而定，且不可與其他優惠合併使用。

台北文華東方酒店的歐式建築美學令人彷若置身歐洲，雍容典雅的套房設計更深受國際名人及政商名流的青睞。台北文華東方酒店提供

台北文華東方酒店的戶外游泳池充滿歐式庭園風情，是台北都會城市度假的一大亮點。泳池周圍花園環繞，氛圍悠閒，與歐式風格的酒店建築設計相得益彰，美不勝收。台北文華東方酒店提供

凡預訂賓客可享餐飲或芳療抵用額度，豐富餐飲選擇包含有連續八年榮獲米其林一星中餐廳「雅閣｣。台北文華東方酒店提供

凡預訂賓客可享芳療或餐飲抵用額度，於屢獲殊榮的芳療中心享受世界級經典芳療，或量身打造的美容護理療程。台北文華東方酒店提供

