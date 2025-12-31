搭校車睡過頭！醒來已在客運站 國一生嚇哭從逃生門下車

屏東一名學生在搭乘校車上學途中睡著，司機未察覺而載回客運停車場，被反鎖在車內，校方直到十點多，才知道學生未到校。（圖／TVBS）

屏東一位國一學生，搭乘校車上學，卻不小心睡過頭，被司機載回客運停車場，起床後嚇得急忙從逃生門離開，設法步行回學校，幸好過程中被同學媽媽發現，趕快通知家長，不過國一生家長控訴，校方直到上午10點才發現孩子沒到校，甚至校車司機也沒確認車上還有沒有人就離開，實在離譜。

屏東一名學生在搭乘校車上學途中睡著，司機未察覺而載回客運停車場，被反鎖在車內，校方直到十點多，才知道學生未到校。（圖／TVBS）

事件發生在屏東縣一所提供免費校車服務的國中。根據調查，這名國一男同學當天坐在校車最後一排，因睡著而未被司機發現。校車司機在送完其他學生後，未檢查車上是否還有乘客，便將車開回客運停車場。

廣告 廣告

屏東一名學生在搭乘校車上學途中睡著，司機未察覺而載回客運停車場，被反鎖在車內，校方直到十點多，才知道學生未到校。（圖／TVBS）

當這名學生醒來發現自己被鎖在校車內時，四周圍都沒人，幸好他知道要去打開逃生門，離開校車後從屏東工業區徒步走了約4公里。途中，一位恰巧路過的同學媽媽發現了這名正在哭泣的學生，聯繫了家長，而學校竟然到十點多，才知道學生沒有到校。

學校學務主任劉信宏承認校方在此事件中有疏失，解釋道由於當天學校活動進行，導師沒有充分時間確實點名，學校也未能及時回報學生缺席情況，導致延遲通知家長。他向家長表達歉意，並提到學校會有後續處理措施。

學生醒來後發現車子已上鎖，只得從逃生門逃出。（圖／TVBS）

為防止類似事件重演，校方與家長達成共識，決定在每部校車上選派一名學生擔任「車長」。同時，客運公司也承諾會要求司機在離開前確認車上已無乘客，以確保學生安全。

更多 TVBS 報導

遠百A13手扶梯2樓鐵捲門突全關 女嚇：逾10分鐘

江西幼兒園長私車超載幼童落水釀8死 殘骸、兒童鞋散落家長崩潰

校車座椅損壞！東山高中學生膝蓋瘀青 校車費卻漲13%

畢業旅行遇死劫…疑司機「打瞌睡」 哥國大巴墜谷釀17死20傷

