搭森林小火車追楓去！阿里山楓葉季5大楓景必收：祝山、觀日坪、小笠原山一整個紅葉浪漫

當秋意染紅阿里山，滿山楓影與雲海交織成動人的詩。搭上森林小火車，從沼平車站一路駛進霧氣輕飄的山林，窗外是層層疊疊的紅、橙、金黃葉海，像時間也放慢了腳步。登上祝山車站迎日出、在觀日坪眺望晨霧流轉、走入小笠原山觀景台與塔山步道，楓色與山色相映成畫。來阿里山穿越季節的轉折，在森林深處收藏最浪漫的一抹紅。

【阿里山五大賞楓景點】

小笠原山觀景台

沼平車站

對高岳觀日台

祝山車站

塔山步道

小笠原山觀景台

小笠原山位於阿里山國家森林遊樂區內，海拔2,488公尺，原名「萬歲山」。觀平台擁有 360度視野景觀，可觀賞玉山群峰、塔山、對高岳等山脈，甚至能看到嘉南平原及陳有蘭溪等，是觀阿里山日出、晚霞及夜晚觀測群星的絕佳之一。

地點： 嘉義縣阿里山鄉

開放時間：24 小時

交通資訊：搭乘「沼平線」至祝山車站，再步行約10分鐘即可抵達小笠原山觀景台

沼平車站

沼平車站百年前曾是登山鐵道的終點站，是過去伐木業的交通樞紐，現今則是阿里山深度旅遊據點。搭乘沼平線到沼平車站後可行走步道，沿途經過沼平公至園、姊妹潭、木蘭園、受鎮宮到香林服務區，以輕鬆方式拜訪阿里山森林公園。秋日樹木漸轉至紅橙金黃，吸引許多人前來觀賞紅葉與火車同框的美景。

地址：嘉義縣阿里山鄉

開放時間：火車時刻表查詢

交通：搭乘「沼平線」至沼山車站

對高岳觀日坪

對高岳觀日坪是阿里山一處欣賞紅葉的私房景點，位於祝山線鐵道旁，每年 11、12月是賞楓的最佳時節。可以觀賞日出、雲海的遼闊觀景台，還可沿著木棧道欣賞兩旁的台灣紅榨楓。若時間充裕，可以規劃從祝山搭遊園車下山，沿途經過小笠原山、植物園，然後徒步至對高岳，再從對高岳車站沿木棧道欣賞紅葉和日出。

地址：嘉義縣阿里山鄉嘉義縣阿里山鄉

開放時間：24 小時

交通：阿里山車站搭乘觀日列車至祝山站，再步行約15-20分鐘下山即可抵達對高岳觀日坪

祝山車站

祝山車站在2023年年底重新改建後，以「光明的起點」為發想，將雲霧繚繞山巒之意象巧妙融入屋頂設計，徵迎接日出破曉。月台保留舊時車站月牙彎的弧形曲線，交織成雲頂上最美的車站。祝山車站附近區域是欣賞阿里山紅葉的景點之一，從車站步行約10分鐘可達的小笠原山觀景台，前往對高岳觀景台前，木棧道兩側台灣紅榨槭在秋日交織成赭紅隧道，美不勝收。

地址：嘉義縣阿里山鄉

開放時間：24 小時

交通：阿里山車站搭乘觀日列車至祝山站

塔山步道

塔山步道位於阿里山國家風景區內，步道起點位於湖光山色的姊妹潭旁，海拔從2100公尺攀升至2663公尺，高度落差約477公尺，屬於中級山步道。塔山步道主要分成兩段，前半段多為坡道，後半段則為直上階梯步道。山頂觀景台可俯瞰阿里山與玉山的壯麗景色，在紅葉季節時還有機會看到壯觀的楓紅雲海景觀。

地址：嘉義縣阿里山鄉

開放時間：24 小時

交通：高鐵嘉義站轉乘「台灣好行阿里山A線」（經奮起湖）或「嘉義縣公車7329」

