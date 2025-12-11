搭機不滿嬰兒哭鬧！妹子提1要求遭空服員嗆 討拍眾人不挺：丟自己臉

生活中心／王文承報導

近年來，許多民眾抱怨家長不管教孩子，放任小孩在公共場合吵鬧，因此衍生出「厭童」一詞。一名妹子搭乘漢莎航空飛機時，遇到嬰兒吵鬧的狀況，讓她忍不住通知空服員處理，但卻遭空服員直接拒絕，讓她傻眼直呼「根本是縱容」，貼文曝光後，引起網友熱議。

嬰兒哭鬧她提1要求遭空姐嗆 討拍大逆風



一名女網友在社群平台《Threads》上分享影片，表示搭機時聽到嬰兒大哭大叫，她請空服員提醒家長讓孩子安靜，沒想到遭到拒絕，空服員回應：「這個是一個嬰兒，她們也什麼都沒辦法做」。原PO對此感到傻眼，並質疑若是青少年或中年人，空服員是否會有相同處理方式，她強調「包容跟縱容是兩回事」，並澄清自己並非厭童，只是認為航空公司處理不善。

貼文曝光後，大批網友紛紛怒批原PO，「我只看到一個巨嬰需要閉嘴」、「小心最後被警察趕下飛機的會是妳。飛機是公共場合，兒童權益受到國際公約保護」、「我也要請空服員提醒你媽媽不要讓你在網路上丟人現眼」、「空服員的職責是飛安，並不是你所謂的搭乘品質」、「空服員也知道嬰兒哭是沒辦法控制的，這就是厭童啊，不，根本就是無知」。

面對網友的批評，原PO最後坦言，只好購買降噪耳機隔絕噪音，以減少困擾。

