搭機來台出包！37歲港女「行李藏胡椒噴霧」 港警逮人這樣說

香港機場1名預計前往台灣的女子，行李中藏有胡椒噴霧。資料照片



春節假期是華人地區移動的尖峰時段，兩岸有不少的旅客互訪。不過，記得搭上飛機之前，確認違禁品是否被放入行李。根據香港媒體報導，1日一名打算前往台灣的37歲本地女子的一件手提行李內，竟被查出胡椒噴霧。當場被逮捕，除了旅程泡湯外，還得面臨刑事控訴。

香港媒體《香港01》報導指出，香港機場警方在1日時接獲通報，指機場保安人員為出境旅客進行安全檢查期間，發現一名打算前往台灣的37歲本地女子一件手提行李內，藏有一枝胡椒噴霧。

廣告 廣告

香港機場警方到場確認該物品後，把女子嫌違反《火器及彈藥條例》被捕，她獲淮保釋候查，案件其後交由機場警區刑事調查隊第2隊跟進。

事實上，各種原因會讓旅客攜帶違禁物品，其中最普遍的就是胡椒噴霧、辣椒噴霧之類。另外，伸縮棍、鐵蓮花、彈簧刀、子彈殼也是禁止攜入航空飛行器。

另外，港警表示，根據香港法例，攜帶違禁物品上機（不論寄艙或手提行李）均屬違法，一經定罪，最高刑罰可判處監禁五年，切勿以身試法。

更多太報報導

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」

逆向撞人聽到「要報警」！高雄清潔隊員暴走打老夫妻 遭路過學生鎖喉制伏

1300萬勞工注意！勞退金5大變革上路 月領、一次領設「猶豫期」