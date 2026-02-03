搭機升等商務艙有祕訣 內行揭4類人機率高：飛6趟升4次

一名網友搭飛機常買商務艙，先前看到不少網友分享被升等的經驗，這次刻意買經濟艙，想看看會不會幸運被升艙，但最後沒遇到好康，原PO好奇詢問「升等有什麼祕訣？」話題引發討論，內行網友表示，獨自一人搭機、短時間內持續有飛行紀錄、熱門航班超賣或持有航空公司高檔信用卡，都很有機會被升等，「近半年飛6趟升了4次」。

原PO昨在Threads發文表示，每次在網路上看到有人被升等商務艙，都覺得很羨慕，因為他都是花錢買的，前幾天要搭飛機想說賭一把，買了經濟艙，好奇會不會因為先前常搭商務艙而被升等，但最後還是坐在經濟艙的座位。

廣告 廣告

原PO發文詢問，「升等商務艙有什麼祕訣啊？我也不是買不起，就是想要那種中獎的快樂感覺。」

話題引發許多討論，曾在機場工作的網友透露，「看你敢不敢賭，通常關櫃時經濟艙先關，大約15至20分鐘後關商務、頭等艙」；其他網友也表示，「真的，我有2次快遲到都被升等」、「第一要超賣，再來要是常客」、「不要先在網路報到，遇到地勤說位子有點滿，問我想不想坐前面，飛5次被問3次。」

一名內行網友根據自身經驗，統整出4個容易被升等的關鍵，包括獨自一人搭機、短期間內持續有飛行紀錄、熱門航班超賣、持有航空公司金卡以上等級信用卡，「我飛日本東京、大阪熱門時段都買經濟艙，近半年飛6趟升了4次。」

更多中時新聞網報導

NBA》喬治服禁藥禁賽25場 七六人照贏球

帕拉斯主唱被封「新店金城武」曾月收百萬

袁小迪登《一級棒》 合作8美女直呼幸福