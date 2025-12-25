搭機口渴別再按服務鈴 空姐曝：最佳要水方式

年底出國旅遊人潮增加，機艙內環境乾燥，乘客常會感到口渴，要怎麼要水才對，前空服員分享，在非供餐時段，想要飲水的乘客，最佳要水方式並非頻繁按服務鈴，而是自行前往機尾廚房，禮貌詢問是否能取用一杯水，相關建議引發網友熱烈討論。

根據《每日郵報》報導，來自阿根廷、現居西班牙的前空服員芭芭拉（Barbara Bacilieri）分享，大多數的長途航班都會提供免費的水給乘客飲用，但空服員送水時，經常會刻意遮掩，因為「要水是會傳染的」，一位乘客按鈴要水，其他乘客就會跟著要水，一連串的「按鈴要水服務」，讓空服員來回折返走動送水，會占用大量的服務時間。

芭芭拉指出，航班供餐時段通常會一併提供飲用水與各式飲品，若乘客在非供餐時段想喝水，最理想的方式是自行前往機尾廚房，並以輕聲、禮貌的方式向空服員詢問。

芭芭拉也提醒，雖然多數航空公司會提供免費飲用水，但並非所有業者皆如此，部分廉價航空可能會對瓶裝水另外收費，建議乘客在訂購機票時多留意相關規定。

有網友驚訝表示「以為按服務鈴要水最有禮貌」對此，一名現役空服員受訪表示，非供餐時段空服員仍在後方處理多項工作，若乘客有飲水需求，可自行前往機尾的廚房詢問。她解釋，若透過按鈴要水，空服員需先前往乘客座位了解需求，再返回廚房取水，最後再送至座位，來回奔走其實會占用較多的時間，不過對於不便移動的乘客，按服務鈴仍是最合適的方式。

