搭機少喝含糖飲料！空服員曝嚴重副作用 落地後累翻

空服員提醒，搭長途航班時最好不要喝太多含糖飲料，否則下飛機後可能感到全身不適，甚至更疲勞；營養師喬伊也指出，含糖飲料雖能暫時解渴，但補水效果遠不如白開水，若喝過量反而容易脫水，口渴更明顯。

根據《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，一名擁有10年資歷的美籍空服員近日在Podcast節目《Other People’s Lives》中提醒，乘客搭乘長途飛機，最好避免飲用含糖飲料，因為落地後可能會感到身體不適、更加疲倦。

廣告 廣告

對此，營養師喬伊（Kezia Joy）進一步說明，飛機客艙環境乾燥，人體在飛行過程中會因呼吸與皮膚水分蒸發而加速流失水分，雖然含糖飲料能暫時解渴，但補水效果遠不如白開水，且過度攝取糖分，反而可能會加劇脫水反應。

喬伊指出，長途飛行時若攝取過多含糖飲料，恐增加身體負擔，導致下飛機後疲倦感加重、口渴更明顯，甚至出現輕微不適症狀。

另外，不少乘客擔心機上飲用水的衛生問題，甚至反應喝起來有異味。對此，該名空服員表示，航空公司都會定期清潔，乘客其實無須過度憂慮；若偶爾喝到帶有化學味的水，多半代表剛完成清洗作業，雖然味道較重，但仍符合安全飲用標準。

更多中時新聞網報導

山下智久深潛30次超敬業

棒球》中華隊今開訓 陳冠宇看好小老弟

張魁辦尾牙宴 嗓音渾厚不減當年