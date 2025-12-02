搭機幫帶行李.賣行李空間恐惹禍 旅遊達人曝隱憂

[Newtalk新聞] 你是否曾因一間憧憬已久的飯店，而決定展開一趟新旅程？近年「住宿即旅行」的旅遊目的成為風潮。東京作為全球矚目的國際都市，新開的旅宿不僅提供舒適休憩空間，更將特色美食、文化、身心療癒與景觀美學融入其中，打造獨有魅力的東京之旅。 本篇特別精選四間話題住宿設施，從2025年入榜日本米其林一星鑰的奢華酒店，到坐擁水岸景觀的旅店、融入祭典風情與日本茶主題的特色旅館，邀你住進一眼傾心的東京理想之旅。 費爾蒙東京 Fairmont Tokyo擁有百年以上接待王公貴族及歷史名人的奢華酒店品牌「Fairmont」，今年7月正式進駐東京芝浦，在「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」35-43樓盛大開幕。享有飽覽東京鐵塔與東京灣的壯麗景致，感受極致的都會奢華與開闊視野。全館217間客房(含29間高級套房)皆超過52㎡，設計典雅，注重細節與奢華感。多數房型以大面窗戶引入自然光，享受東京鐵塔或東京灣景致陪伴入住；部分房型設有日式縁側區，每一方寸之間，流露出都市綠洲的從容與雅致。在餐飲方面，費爾蒙東京提供現代風格的法式餐酒館、職人壽司、高級鐵板燒以及精緻酒吧。此外，酒店設

新頭殼 ・ 16 小時前