搭機幫帶行李.賣行李空間恐惹禍 旅遊達人曝隱憂
台北市 / 綜合報導
近期網路上突然出現許多旅客徵求「幫忙帶東西」，或者販售自己剩餘的「行李額度」貼文，但這其實深藏危機。
有旅遊部落客發文提醒，有旅客從加拿大搭機回台，因為還有一個行李的額度，於是在網路上發文賣額度，內容寫著「出售行李空間」，並寫上航班飛行班次，註明價格可以討論。表示這樣是在高風險環境下賭運氣，如果不幸遇到犯罪集團運送違禁品或毒品，可能會面臨嚴重的法律刑責。
