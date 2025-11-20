搭機恐嚇空服員！機上滋擾又搬官威 關務署：黃姓課員二大過免職

財經中心／師瑞德報導

海關人員涉在休假期間於機上滋擾並恐嚇空服員，事件曝光後引發外界關注。關務署今（19）日表示，經依規定完成行政責任調查，並召開考績委員會審議，認定涉案的臺北關黃姓課員行為嚴重失當，決議予以專案考績，一次記二大過免職處分，以示不容僥倖、也挽回受損的機關形象。

關務署說明，黃姓課員是在個人休假期間出國搭機時，於機上有假借職務權力、對空服員有失官箴的不當言行。調查結果認定，其行為不僅破壞民眾對海關人員執行職務的信賴，也使商民對海關內部紀律及外部形象產生負面觀感，嚴重毀損海關聲譽及整體政府形象，已違反《公務員服務法》等相關規定，情節重大，因此依《公務人員考績法》及相關法規從重量處。

廣告 廣告

關務署強調，海關肩負邊境管制及守護國門的重要職責，所有關員不論在職場或休假期間，均必須嚴守公務員服務相關法令，不得有任何足以損害公務員名譽及政府信譽之行為，更不容許假借職權或利用職務上機會加損他人權益。此次對黃姓課員祭出記二大過免職，是為維護官箴及海關整體形象，向社會與旅客負責。

關務署並表示，未來將進一步加強對關員的法紀教育與職業倫理宣導，強化關員自律與紀律觀念，同時持續塑造專業、廉能的海關形象，確保人民權益不受侵害，也讓社會大眾對海關執法及服務品質能持續信賴。

更多三立新聞網報導

惡修掏空4165億！行政院拍板財劃法修法 補中央財源黑洞

世紀施壓！川普提醒黃仁勳與台灣 該實踐軍令狀了！

比找飆股更難的問題？《收盤吃什麼》？ 凱基證券教你賺大錢吃大餐

易騙難教？港仙股陷阱死灰復燃？金管會祭「終極忠告」

