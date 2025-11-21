搭機捷忘記拿提袋！她1小時後原座位尋回 感動喊：太感謝台灣的治安

原PO搭機捷把提袋忘在車上，1小時後竟在原座位找回提袋。（示意圖／翻攝自unsplash）

「太感謝台灣的治安！」昨（20）日晚間一名女子從台北搭機捷到桃園時，不慎將一袋物品忘在車上，她發現後立即在社群平台發文求助，希望搭往台北方向列車的乘客能幫忙轉交給站務人員。沒想到，1個小時後她親自上車尋找，竟在原本的座位上找到遺失的袋子，讓她激動直呼「袋子去台北玩了一圈回來啦，我真的痛哭流涕」。

昨（20）日一名女網友在Threads發文，表示自己搭機捷下車時不小心把提袋忘在列車上，提袋印有《吉伊卡哇》的圖案，「裡面有我媽給我的粥，跟沖繩帶回來的餅乾還有1個生甜甜圈，如果有好心人看到請幫忙撿給站務人員」。

約莫1小時後，原PO親自上車尋找提袋，竟發現提袋仍在座位上，裡面的物品也沒有遺失，讓她感動發文表示，「太感謝台灣的治安，袋子去台北玩了一圈回來啦，我真的痛哭流涕」。

貼文一出引發熱議，許多網友紛紛留言表示「好獨立的袋子喔！可以獨旅欸，真強」、「它是個成熟的袋子，會自己搭車了」、「袋子：今日觸發隱藏任務，獨自旅遊」、「食物竟然沒有被偷走，在台灣真的是奇蹟」、「還好捷運上禁止飲食，不然食物在台灣落單很難撐過1個小時」。

也有網友分享類似的經歷，「我上次MJ包遺忘在捷運上，還好有善心人士可以幫我交給捷運警察，整個爆好心」、「我曾經把剛買全新的iPhone 16遺忘在捷運，隔天也是完好無損回到我手上，謝謝善良的台灣人」、「我曾把雨傘放在Family全家店門口，忘了拿回家，以為不見了，數星期後偶然經過，竟還原封不動在門口，依然好好的」。

