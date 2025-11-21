搭機捷整袋東西丟在車上 她見這幕哭了：感謝台灣治安

一名女網友昨晚從台北搭機捷到桃園，下車時把一袋物品遺忘在車上，裡面有一些媽媽幫她準備的食物，還有其他零食；沒想到一個小時後，她親自上列車找，整袋完好無缺在原本的座位上，讓她激動不已，「太感謝台灣的治安，袋子去台北玩了一圈回來啦，我真的痛哭流涕。」

該名女網友昨晚在Threads發文表示，搭機捷下車時不小心把一袋東西放在車上，裡面是媽媽幫她準備的食物，還有從沖繩帶回來的零食。原PO貼出提袋的照片，上面有《吉伊卡哇》圖案，「想拜託大家，有沒有人在機捷往台北的車上，如果有好心人看到請幫忙交給站務人員，真的拜託，超級想哭。」

廣告 廣告

原PO一個小時後再度發文表示找回來了，她上原班列車看到袋子完好無缺在座位上，「太感謝台灣的治安，這台車送回來桃園，袋子去台北玩了一圈回來啦，我真的痛哭流涕。」

貼文引發廣大回響，許多網友留言笑說，「恭喜妳的袋子去台北一日遊回家了」、「好獨立的袋子喔，可以獨旅耶」、「天啊！這個時候就是特別愛台灣」、「食物竟然沒有被偷走，在台灣真的是奇蹟」、「如果是便當就馬上不見了」。

也有其他網友分享類似經歷，「我曾經把剛買全新的iPhone 16遺忘在捷運，隔天也是完好無損回到我手上，謝謝善良的台灣人。」

更多中時新聞網報導

退出權打折 健保資料恐遭濫用

NBA》柯瑞打鐵 穆迪進ZONE 勇士宰鵜鶘

劉品言生了 連晨翔宣告成女兒傻瓜