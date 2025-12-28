搭機捷遇強震「乘客強制下車」 機場天花板砸地
27日深夜11時許，發生芮氏規模7.0強震，劇烈搖晃導致全台交通與基礎設施多處受損。桃園機場捷運列車於行駛中突遇強震，車廂內照明一度部分熄滅，考量安全疑慮，站方緊急於泰山站疏散所有乘客。
桃園機場亦傳出災情，第二航廈C1候機室大片天花板遭震落，部分板材甚至懸吊半空，場面驚險；所幸事發當下無旅客經過，未造成人員受傷。現場已架設防護圍籬，工作人員也持續廣播安撫旅客情緒。
鐵路交通同樣受創，蘇澳新站站內多塊天花板墜落地面，驚嚇到目擊民眾。由於宜蘭鄰近震央，台鐵依規定全面停駛並進行路線巡檢，導致許多預計返回花蓮的旅客滯留車站。受困民眾無奈表示：「也沒辦法，現在只能原地等待，不知該如何是好。」
此外，台北捷運與台灣高鐵在地震發生後，均依照標準作業程序（SOP）啟動慢速巡軌作業。高鐵列車透過廣播告知：「列車暫時停車，若有進一步訊息將迅速通知。」強震導致陸空交通大亂，各地班次多有異動，提醒民眾出行前務必留意最新動態。
