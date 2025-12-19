搭機橫跨東西岸通勤月薪2.5萬 佛州護理師：很值得

上班日從新澤西州前往紐約市的通勤車潮。據普查局分析，2024年美國人平均上班通勤時間為單趟27.2分鐘。(美聯社)

有些人開車上下班，有些人則是坐飛機通勤。住在佛州的護理師丹妮爾絲(Memwanesha Daniels)每個月花500元搭飛機到舊金山灣區的醫院上班，她說雖然開銷增加，但能賺到三倍的收入，因此還是很值得。專家說丹妮爾絲的狀況並非人人皆適用，高收入者或許可以這麼做，其他人最好還是將每月通勤費用控制在合理範圍內。

理財網站Moneywise報導，若住家和辦公室之間需要數小時通勤，甚至搭飛機上班，就稱為「超級通勤」(supercommuting)。丹妮爾絲就是一位超級通勤者，她自稱「往返於東西兩岸的護理師」(bicoastal nurse)。

丹妮爾絲住在佛州傑克遜維爾(Jacksonville)，上班時她從傑克遜維爾搭乘早上5點至7點之間起飛的班機，在灣區當地時間上午10點至下午1點間抵達，她在加州奧克蘭(Oakland)租了一間公寓，月租1300元。

丹妮爾絲每個月往返東西岸兩次，一個月兩張來回機票約500元；她每次待在加州的時間不定，有的時候幾天而已，有的時候長達兩周。她為了賺比較多錢，優先選擇夜班和周末的12小時班，這兩個班的時薪都超過100元，她說她靠著上這兩個班再加上加班，每個月輪班16次，一個月薪水2萬5000元；她說自己雖然每個月生活開銷增加2000多元，但薪水是她在佛州的三倍，因此非常值得。

丹妮爾絲在她的YouTube頻道分享自己的生活，主題包括護理師的日常、薪酬透明度、往返東西岸的生活和旅行攻略等，她靠著這些內容成為小有名氣的網紅。

根據普查局的數據，2024年美國人上班平均通勤時間為27.2分鐘，單趟超過1小時者占9.3%。另外有將近七成的人開車上班，搭乘大眾運輸者只有3.7%，有2.4%的人走路上班、騎腳踏車的有0.5%、9.2%搭共享車輛，有1.7%用其他方式上班，如計程車、騎機車，剩下的13.3%則是在家遠距工作。

對於正在考慮一份新工作的人來說，通勤時間要納入考量，不僅要考慮交通的金錢成本，時間成本也是重點。線上借貸市場LendingTree用普查局2023年的資料分析通勤造成的時間損失成本，發現美國人每年通勤上班損失的時間成本平均為9470元。

目前有愈來愈多雇主取消遠距上班模式，若正在考慮一份新工作，不妨試著爭取混合工作模式，或搜尋職缺時優先尋找可以以混合模式上班的工作，並計算若一周有兩天在家工作可以省下多少錢。

若不知道自己的通勤金錢成本，可以檢視每月支出並算出交通費占比。根據交通數據局的資料，美國家庭在2023年花在交通的平均費用為1萬3174元，占家庭支出17%。

若無法在家工作但又希望節省交通支出，可以考慮從開車改為搭乘大眾運輸工具，即便一周只有一天也可以省下油錢及減少車子使用率，定期保養車子跟檢查胎壓長遠來看也能省錢，在某些情況下維持正常胎壓可以提高燃油效率達3%。

丹妮爾絲這樣的超級通勤方式不見得適合每一個人，那些能接受這樣的生活方式的人，收入如果很高是值得的，但對其他人來說，將交通成本控制在每個月的預算內才是明智之舉。

