搭機穿「夾腳拖」超舒適？空服員：3款鞋是「大忌」

生活中心／李筱舲報導



搭乘飛機怎麼穿最舒適？日前一名網友表示，自己即將飛往泰國旅遊，因想要輕鬆自在一點，打算從出門到泰國全程都穿著夾腳拖，但不確定是否能順利通過海關安檢，因而發文請益。貼文一出，隨即引發網友熱議，大部分網友認為出國想怎麼穿就怎麼穿，不會有人阻攔。不過，先前曾有空服員提醒，基於安全考量，並不建議民眾穿夾腳拖搭機。





搭飛機穿「夾腳拖」全網讚舒服又方便 空服員揭「3款鞋」：是穿搭大忌！

這名網友為了想輕鬆方便、節省行李空間，想穿夾腳拖搭機。（示意圖／民視資料照）

廣告 廣告





一名網友在PTT發文詢問：「這次要飛去泰國，所以想輕鬆點，打算從家裡、機場、上飛機到泰國都只穿Y拖（夾腳拖），輕鬆方便又省行李空間。請問各位達人，去機場過安檢、搭飛機可以穿 Y 拖嗎？」許多網友留言表示：「你想穿比基尼都沒人攔你」、「可以！我都穿 Y 拖，去越南還要脫鞋」、「認真回，出國我都穿藍白拖，到目的地再換布鞋」、「短程還好，長程時間一長下半身就會水腫，穿拖鞋才舒服」。

搭飛機穿「夾腳拖」全網讚舒服又方便 空服員揭「3款鞋」：是穿搭大忌！

美國空服員曾指出，基於安全考量，穿著「夾腳拖」其實是搭機的穿搭大忌。（示意圖／民視資料照）

然而，美國航空公司（American Airlines）空服員安卓拉（Andrea Fischbach）曾於受訪中指出，「高跟鞋」、「夾腳拖」與「涼鞋」其實是搭機的穿搭大忌。她解釋，若遇緊急疏散狀況，高跟鞋尖細的鞋跟可能會刺破充氣滑梯，嚴重威脅逃生安全；而夾腳拖、涼鞋在亂流或撤離時極易脫落，恐導致乘客赤腳踩在佈滿殘骸、油漬或極端溫度的地板上，大幅增加受傷風險。因此，為了安全考量，安卓拉並不建議民眾在搭機時穿著這三種鞋款。

原文出處：搭飛機穿「夾腳拖」全網讚舒服又方便 空服員揭「3款鞋」：是穿搭大忌！

更多民視新聞報導

1歲兒遭美國路人酸「好醜」！她怒了：我好欺負嗎？

超商取貨險遭詐！店員揭「2組編號」別領

高雄新員警「顏值超高」！網暴動「想被逮捕」…

