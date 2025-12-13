搭機突遇「行動電源爆炸」失火冒煙、尖叫聲響機艙！她嚇傻：離死亡好近

生活中心／綜合報導

行動電源疑似爆炸，機上冒出白煙，空服人員不斷澆水。

一架由桃園機場飛往日本札幌的班機上，13日清晨驚傳行動電源起火意外。一名女乘客發文還原當時經過，指出班機在升空後不到30分鐘，機艙內突然發生緊急狀況，疑似是一名乘客攜帶的行動電源發生爆炸並燃燒，現場先是傳出尖叫聲，隨後空氣中迅速瀰漫著一股刺鼻的燒焦味和煙硝味，原本在休息的乘客全被驚醒，讓至今仍心有餘悸的她表示，「在飛機上遇到失火的機率是多少？」

該名女乘客在社群平台「Threads」發文形容當時場景極為驚險，直言「第一次覺得離死亡這麼近」，並對在飛機上遇到失火的機率感到震驚。從她上傳的影片可見，空服員在第一時間迅速且專業處理緊急情況，使用滅火設備對準起火點進行撲滅，並立即疏散周邊乘客，最終成功控制火勢，確保機上人員皆平安無事。

事件曝光後，立即掀起熱議，許多網友紛紛留言，「真的不要再貪小便宜買便宜跟來路不明的行動電源了」、「上飛機嚴禁使用行動電源！充電線也要分開」，並指出今年飛機上發生行動電源爆炸的案例已非首見，呼籲旅客應嚴格遵守飛安規定，切勿因個人疏忽危及全機乘客安全。

據了解，行動電源因內含鋰電池，在飛機上起火的事件時有所聞，因此多數航空公司都明文規定，乘客搭機時必須將行動電源以手提方式攜帶，且在飛航途中嚴禁使用或充電，而這起飛航意外所幸在機組人員的快速應變下，未擴大成嚴重事故。

