搭機補眠新招引熱議！雙腳上座睡姿恐傷身 醫師示警：恐增血栓風險

出國搭機長時間飛行時，不少旅客為提升機上睡眠品質，嘗試各種睡姿。近期一種將雙腳抬上座椅入睡的方式在社群平台流行，但被專家提醒可能涉及安全與健康風險。（示意圖／達志／美聯社）

出國搭機長時間飛行，如何在狹窄機艙內睡得更舒適，成為不少旅客關注的話題。近期社群平台TikTok流行一種號稱能提升機上睡眠品質的睡姿，卻因涉及安全與禮儀問題，引起航空業者與專家的關注。

根據美國《福斯新聞》（Fox News）報導，相關影片顯示，有乘客將雙腳抬到座椅上，並利用安全帶固定雙腿後入睡，試圖減輕長時間久坐的不適感。該姿勢迅速在網路上擴散，也引起不少模仿嘗試。

不過，這股風潮在社群平台上評價兩極。部分網友質疑實際舒適度，也有人直接點出潛在危險。有多名TikTok用戶分享自身經驗，表示在機上嘗試該姿勢時，曾被空服員當場制止，顯示這類行為並不被普遍允許。

實際嘗試過的乘客也指出，該睡姿並非毫無副作用。有內容創作者坦言，一開始感覺放鬆，但不久後雙腿出現麻木感；也有人戲稱，長時間蜷縮雙腿，對腸胃狀況不佳者而言反而更加不適。

醫學專家則明確提醒健康風險。美國加州比佛利山執業的精神科醫師卡蘿．李伯曼（Carole Lieberman）指出，長時間讓雙腿處於被壓迫、固定狀態，可能提高深層靜脈栓塞的發生機率。她強調，血栓一旦形成，恐引發肺栓塞，後果可能致命。

此外，梅約診所（Mayo Clinic）也指出，長時間搭機久坐本身就會增加血栓風險，建議乘客在飛行途中適度活動雙腿、伸展肌肉，必要時可穿著壓力襪，以促進下肢血液循環。

在機上禮儀層面，專家同樣持保留態度。來自佛羅里達州的禮儀顧問、前空服員賈桂琳．惠特摩（Jacqueline Whitmore）表示，將腳放在前方座椅上，一般被視為不符合飛航禮儀的行為，可能影響其他乘客的感受。

不過，她也指出，若確實因長途飛行感到不適，仍可採取較為克制的方式，例如脫鞋後穿著襪子或拖鞋，並用外套或毛毯包覆雙腳，以避免弄髒座椅。她補充，僅在身旁沒有其他乘客，且航程較長的情況下，才較可能被視為勉強可接受。

對於這項在網路上流行的睡姿，《福斯新聞》表示，已向多家航空公司詢問相關規範，但截至目前尚未獲得正式回應。整體而言，專家提醒，旅客在追求機上睡眠品質的同時，仍應優先考量自身健康、安全規範與他人感受。

社群平台流傳的「雙腳上座」飛機睡姿，引發對機上安全、健康與飛航禮儀的討論，部分旅客表示嘗試時曾被空服員制止。（圖／翻攝自X，@nypost）

